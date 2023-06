Lorenzo Musetti continua il suo percorso al Roland Garros 2023, secondo torneo del Grande Slam di questa stagione tennistica e ha luogo sulla terra battuta di Parigi. L’azzurro (testa di serie n°17), dopo aver sconfitto lo svedese Mikael Ymer e il russo Alexander Shevchenko, se la vedrà con Cameron Norrie nel terzo turno del Major francese. Il britannico, n°14 del seeding, ha avuto la meglio sui transalpini Benoît Paire (wild card) e Lucas Pouille (qualificato). Il confronto Musetti-Norrie è al suo secondo atto, con l’azzurro che si è imposto nell’unico precedente.

Musetti-Norrie, Roland Garros 2023: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, eurosport.com, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi venerdì 2 giugno, come terzo match sul Court Simonne Mathieu a partire dalle ore 11.00 (al termine di Blinkova-Svitolina).

Musetti-Norrie: i precedenti

Barcellona 2023 – Terra battuta – Terzo turno – MUSETTI b. Norrie 3-6 6-4 6-1

Il tennista di Carrara, in questa stagione, è arrivato in finale alla United Cup con l’Italia (perdendo contro gli USA). Ha poi perso al primo turno dell’Australian Open, a Rio de Janeiro e nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami; soltanto a Santiago del Cile è riuscito ad arrivare al secondo turno. Le cose cambiano nei tornei successivi, dato che sia a Marrakech che nel 1000 di Montecarlo raggiunge i quarti di finale. Arriva in semifinale a Barcellona, mentre nel 1000 di Madrid perde al secondo turno e in quello di Roma al terzo.

Il nativo di Johannesburg, invece, è arrivato all’ultimo atto ad Auckland (perdendo contro il francese Richard Gasquet) dopo aver partecipato alla United Cup. Nel Major australiano arriva al terzo turno, prima di centrare due finali consecutive: in entrambe sfida lo spagnolo Carlos Alcaraz, perdendo a Buenos Aires e conquistando il titolo a Rio de Janeiro. Arriva poi fino ai quarti nel 1000 di Indian Wells, mentre in quello di Miami perde al secondo turno. Nei tornei successivi perde all’esordio al 1000 di Montecarlo, raggiunge il terzo turno a Barcellona e nel 1000 di Madrid e si ferma al quarto in quello di Roma.