Lorenzo Musetti affronterà Frances Tiafoe nei quarti di finale dell’Atp Stoccarda 2023. Il 250 tedesco è uno degli tornei che hanno luogo in questa settimana tennistica, assieme al 250 di ‘s-Hertogenbosch (ambedue su erba). L’azzurro, testa di serie n°6, ha finora battuto il qualificato croato Borna Gojo e il francese Gregoire Barrere. Il suo avversario statunitense, n°3 del seeding, ha ricevuto un bye all’esordio e avuto la meglio sul ceco Jiri Lehecka. Il confronto Musetti-Tiafoe è al suo quarto atto, con l’italiano che è in vantaggio per 2-1 nei precedenti.

Musetti-Tiafoe, Atp Stoccarda 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e SuperTennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky al n°212). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi venerdì 16 giugno, come primo match sul Center Court a partire dalle ore 11.00.

Musetti-Tiafoe: i precedenti

Roma 2023 – Terra battuta – Terzo turno – MUSETTI b. Tiafoe 5-7 6-4 6-3

United Cup 2023 – Cemento – Finale – TIAFOE b. Musetti 6-2 rit.

Acapulco 2021 – Cemento – Secondo turno – MUSETTI b. Tiafoe 2-6 6-3 7-6(1)

Il tennista di Carrara, in questa stagione, è arrivato in finale alla United Cup con l’Italia (perdendo contro gli USA). Ha poi perso al primo turno dell’Australian Open, a Rio de Janeiro e nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami; soltanto a Santiago del Cile è riuscito ad arrivare al secondo turno. Le cose cambiano nei tornei successivi, dato che sia a Marrakech che nel 1000 di Montecarlo raggiunge i quarti di finale. Arriva in semifinale a Barcellona, mentre nel 1000 di Madrid perde al secondo turno e in quello di Roma al terzo. Al Roland Garros pareggia il suo miglior risultato, centrando il quarto turno.

Il nativo di Hyattsville, invece, ha perso al terzo turno nel Major australiano dopo il successo ottenuto alla United Cup con gli USA. Arriva poi ai quarti di finale sia a Dallas che ad Acapulco e in semifinale nel 1000 di Indian Wells. In quello di Miami si ferma al terzo turno, mentre a Houston conquista il primo titolo del 2023 (avendo la meglio, nell’atto conclusivo, sull’argentino Tomas Martin Etcheverry). A Barcellona centra il secondo turno, per poi raggiungere il terzo nei 1000 di Madrid e Roma e all’Open di Francia.