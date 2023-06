Holger Rune sfiderà Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Roland Garros 2023. Il torneo di Parigi è uno dei quattro che compongono il Grande Slam, il secondo dall’inizio di questa stagione tennistica e l’unico a disputarsi sulla terra battuta. Il danese, testa di serie n°6, ha finora sconfitto lo statunitense Christopher Eubanks e il qualificato argentino Genaro Alberto Olivieri (beneficiando anche del ritiro del francese Gaël Monfils). Il suo avversario argentino, n°23 del seeding, ha avuto la meglio sullo spagnolo Jaume Munar, il lucky loser tedesco Yannick Hanfmann e lo statunitense Taylor Fritz. Il confronto Rune-Cerundolo è un inedito a livello di circuito maggiore, non in quello Challenger: a Manerbio, nel 2019, il sudamericano si impose al primo turno per 7-6(4) 6-0.

Rune-Cerundolo, Roland Garros 2023: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, eurosport.com, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi lunedì 5 giugno, come secondo match sul Court Suzanne Lenglen a partire dalle ore 11.00 (al termine di Sorribes Tormo-Haddad Maia).

Rune-Cerundolo: i precedenti

Confronto inedito

Il tennista di Gentofte, in questa stagione, a raggiunto il quarto turno all’Australian Open dopo la sconfitta all’esordio ad Adelaide. In seguito ha centrato la semifinale sia a Marsiglia che ad Acapulco, mentre è stato costretto al ritiro durante il secondo turno a Rotterdam. Nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami si è fermato al terzo e al quarto turno. Nel 1000 di Montecarlo e a Monaco di Baviera centra due finali: nel primo caso perde contro il russo Andrey Rublev, nel secondo si impone contro l’olandese Botic Van De Zandschulp. Nel 1000 di Madrid non va oltre il terzo turno e in quello di Roma arriva in fondo, sconfitto nell’ultimo atto dal russo Daniil Medvedev.

Il nativo di Buenos Aires, invece, non ha superato il girone alla United Cup e ha raggiunto il terzo turno nel Major australiano. Approda poi ai quarti di finale sia a Cordoba che a Buenos Aires e al secondo turno sia a Rio de Janeiro che a Santiago del Cile. Centra il terzo turno nel 1000 di Indian Wells, mentre in quello di Miami arriva sino ai quarti. Al 1000 di Montecarlo non va oltre il secondo turno, così come in quello di Madrid; nel mezzo arriva ai quarti a Barcellona, così come nel 1000 di Roma. A Lione arriva sino in finale, dove perde contro il francese Arthur Fils.