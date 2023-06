Jannik Sinner prosegue il suo cammino nell’Atp ‘s-Hertogenbosch 2023, protagonista assieme all’evento di Stoccarda in questa settimana tennistica sui campi in erba. L’azzurro, testa di serie n°2 e wild card, dopo aver ricevuto un bye al primo turno e sconfitto il kazako Alexander Bublik, se la vedrà con Emil Ruusuvuori nei quarti di finale del 250 olandese. Il finlandese, n°42 Atp, ha avuto la meglio sullo statunitense Brandon Nakashima e il francese Ugo Humbert. Il confronto Sinner-Ruusuvuori è al suo sesto atto, con l’italiano che si è imposto in tutti e cinque i precedenti.

Sinner-Ruusuvuori, Atp ‘s-Hertogenbosch 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky al n°212. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go, SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi venerdì 16 giugno, come quarto match sul Centre Court e secondo a partire dalle ore 14.30 (al termine di Griekspoor-De Minaur).

Sinner-Ruusuvuori: i precedenti

Miami 2023 – Cemento – Quarti di finale – SINNER b. Ruusuvuori 6-3 6-1

Montecarlo 2022 – Terra battuta – Primo turno – SINNER b. Ruusuvuori 7-5 6-3

Miami 2022 – Cemento – Secondo turno – SINNER b. Ruusuvuori 6-4 3-6 7-6(8)

Washington 2021 – Cemento – Secondo turno – SINNER b. Ruusuvuori 6-2 6-4

Miami 2021 – Cemento – Quarto turno – SINNER b. Ruusuvuori 6-3 6-2

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto l’Atp di Montpellier (battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy); inoltre è arrivato all’ultimo atto anche a Rotterdam (perdendo contro il russo Daniel Medvedev), ai quarti di finale ad Adelaide e al quarto turno dell’Australian Open. A Marsiglia è stato costretto al ritiro prima del secondo turno, mentre nel Masters 1000 di Indian Wells si è spinto sino in semifinale. In quello di Miami riesce a centrare la finale (sconfitto nuovamente da Medvedev) e in quello di Montecarlo si ferma in semifinale. A Barcellona si ritira prima di disputare il suo match dei quarti, mentre nel 1000 di Roma si ferma al quarto turno. Al Roland Garros è già fuori al secondo turno.

Il nativo di Helsinki, invece, ha perso al primo turno a Pune e nell’Atp Adelaide 2 e poi ha raggiunto il secondo turno nel Major australiano e a Montpellier. A Rotterdam e Dubai arrivano altre due sconfitte all’esordio, mentre a Doha e nel Challenger di Phoenix si ferma al secondo turno. Nel 1000 di Indian Wells raggiunge il terzo turno, in quello di Miami si spinge sino ai quarti. Perde al primo turno nel 1000 di Montecarlo e centra il terzo a Barcellona. Seguono tre secondi turni consecutivi, rispettivamente nei 1000 di Madrid e Roma e all’Open di Francia.