Lorenzo Sonego affronterà Aslan Karatsev nel turno d’esordio all’Atp Halle 2023. Il 500 tedesco è uno dei tornei che hanno luogo in questa settimana tennistica, assieme al 500 del Queen’s (entrambi su erba). L’azzurro, n°39 Atp, ha alle spalle la sconfitta al secondo turno nel 250 di Stoccarda. Il suo avversario russo, n°45, è entrato nel tabellone principale come lucky loser dopo il ritiro dell’australiano Nick Kyrgios. Il confronto Sonego-Karatsev è al suo quinto atto, con l’italiano che è sotto per 3-1 nei precedenti.

Sonego-Karatsev, Atp Halle 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky al n°212. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go, SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi martedì 20 giugno, come primo match sul Court 2 a partire dalle ore 12.00.

Sonego-Karatsev: i precedenti

Metz 2022 – Cemento indoor – Primo turno – SONEGO b. Karatsev 7-5 6-3

Båstad 2022 – Terra battuta – Primo turno – KARATSEV b. Sonego 6-0 2-6 6-4

Sydney 2022 – Cemento – Quarti di finale – KARATSEV b. Sonego 6-2 3-6 6-2

Dubai 2021 – Cemento – Terzo turno – KARATSEV b. Sonego 3-6 6-3 6-4

Il tennista di Torino, in questa stagione, ha come miglior risultato i quarti di finale raggiunti a Montpellier e Dubai. Inoltre ha centrato il secondo turno sia nell’Atp Adelaide 2 che all’Australian Open; subito dopo non è andato oltre il primo a Rotterdam, Doha e nel Masters 1000 di Indian Wells. Sale di colpi nel 1000 di Miami, dove centra il quarto turno, mentre in quello di Montecarlo e a Monaco di Baviera non va oltre il secondo. Nel 1000 di Madrid si arrende all’esordio e in quello di Roma si ferma al terzo turno. Al Roland Garros raggiunge il quarto turno, per poi fermarsi nel secondo a Stoccarda.

Il nativo di Vladikavkaz, invece, ha raggiunto la semifinale a Pune prima di perdere al primo turno nel Major australiano. Arrivano poi altre tre sconfitte consecutive all’esordio, rispettivamente a Montpellier, Rotterdam e Doha. Rientra dopo un mese, sulla terra battuta, perde al primo turno nel Challenger di Sanremo e a Marrakech e al secondo a Monaco di Baviera. L’exploit arriva a Madrid, dove centra la prima semifinale in un 1000, mentre all’Open di Francia e a Stoccarda si ferma al secondo turno.