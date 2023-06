Alexander Zverev continua il suo percorso al Roland Garros 2023, secondo torneo del Grande Slam di questa stagione tennistica e ha luogo sulla terra battuta di Parigi. Il tedesco (testa di serie n°22), dopo aver sconfitto il sudafricano Lloyd Harris (ranking protetto), lo slovacco Alex Molcan e lo statunitense Frances Tiafoe, se la vedrà con Grigor Dimitrov negli ottavi di finale del Major francese. Il bulgaro, n°28 del seeding, ha avuto la meglio sul qualificato kazako Timofey Skatov, il finlandese Emil Ruusuvuori e il tedesco Daniel Altmaier. Il confronto Zverev-Dimitrov è al suo quinto atto, con il teutonico che è in vantaggio per 3-1 nei precedenti.

Zverev-Dimitrov, Roland Garros 2023: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, eurosport.com, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi lunedì 5 giugno, come quarto match sul Court Philippe Chatrier, non prima delle 20.15 (al termine di Schmiedlova-Gauff).

Zverev-Dimitrov: i precedenti

Parigi Bercy 2021 – Cemento indoor – Terzo turno – ZVEREV b. Dimitrov 7-6(4) 6-7(3) 6-3

Roma 2016 – Terra battuta – Primo turno – ZVEREV b. Dimitrov 6-1 6-4

Indian Wells 2016 – Cemento – Secondo turno – ZVEREV b. Dimitrov 6-4 3-6 7-5

Basilea 2014 – Cemento indoor – Primo turno – DIMITROV b. Zverev 6-2 4-6 6-2

Il tennista di Amburgo, in questa stagione, ha iniziato con un secondo turno sia all’Australian Open che nei successivi tornei di Rotterdam e Doha. A Dubai riesce a far meglio, spingendosi sino alla semifinale, mentre nel Masters 1000 di Indian Wells raggiunge il quarto turno. Non va oltre il secondo turno in quello di Miami e a Monaco di Baviera e il terzo nel 1000 di Montecarlo. Nei 1000 di Madrid e Roma si ferma al quarto turno, mentre arriva in semifinale a Ginevra.

Il nativo di Haskovo, invece, ha perso al terzo turno nel Major australiano dopo la partecipazione alla United Cup. Arrivano poi la semifinale a Rotterdam, i quarti a Marsiglia e la sconfitta al secondo turno nel 1000 di Indian Wells. In quello di Miami si ferma al terzo turno, mentre in quello di Montecarlo non va oltre il secondo (così come a Barcellona, dove è costretto al ritiro). Nei 1000 di Madrid e Roma si ferma al terzo turno, salvo poi raggiungere la finale a Ginevra (dove è stato sconfitto dal cileno Nicolas Jarry).