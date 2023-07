Alcaraz-Rune, dove vedere Wimbledon 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Alcaraz-Rune. Il match è in programma oggi 12 luglio e vale per i quarti di finale dello Slam britannico. Chi vince se la vedrà, in semifinale, con uno tra Medvedev e Eubanks.

Carlos Alcaraz sfiderà Holger Rune nei quarti di finale del tabellone Wimbledon 2023. Il torneo di Londra è uno dei quattro che compongono il Grande Slam, il terzo dall'inizio di questa stagione tennistica e l'unico a disputarsi sull'erba. Lo spagnolo (testa di serie n°1) ha fino ad ora sconfitto i francesi Jeremy Chardy (ranking protetto) e Alexandre Mueller, il cileno Nicolas Jarry e l'italiano Matteo Berrettini. Il suo avversario danese, n°6 del seeding, ha avuto la meglio sulla wild card britannica George Loffhagen, gli ispanici Roberto Carballes Baena e Alejandro Davidovich Fokina e il bulgaro Grigor Dimitrov. Il confronto Alcaraz-Rune è al suo terzo atto, con i precedenti tra i due in perfetta parità: 1-1.

Oggi è il Prime Day. Approfitta ora di tantissime offerte e risparmia fino al 30% sui marchi Amazon

Alcaraz-Rune, Wimbledon 2023: dove vedere e orario

L'incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go e Now TV (sia da PC che da smartphone). E' in programma oggi mercoledì 12 luglio, come secondo match sul Centre Court a partire dalle 14.30 italiane (13.30 locali, al termine di Jabeur-Rybakina).

Alcaraz-Rune: i precedenti

Parigi Bercy 2022 - Cemento indoor - Quarti di finale - RUNE b. Alcaraz 6-3 6-6(3-1) rit.

Next Gen Atp Finals Milano 2021 - Cemento indoor - Round Robin - ALCARAZ b. Rune 4-3(6) 4-2 4-0

Wimbledon, come è arrivato Alcaraz al terzo Slam dell'anno

Il tennista di Murcia, in questa stagione, ha vinto l'Atp di Buenos Aires (battendo in finale il britannico Cameron Norrie) dopo aver saltato l'Australian Open; subito dopo è arrivato in finale a Rio De Janeiro, ma questa volta Norrie si prende la rivincita. Nel Masters 1000 di Indian Wells arriva il secondo titolo del 2023, avendo la meglio sul russo Daniil Medvedev nell'atto conclusivo. In quello di Miami, al contrario, si ferma in semifinale, mentre il terzo successo stagionale lo centra a Barcellona (battendo il greco Stefanos Tsitsipas in finale). Il quarto titolo arriva nel 1000 di Madrid (sconfiggendo il tedesco Jan-Lennard Struff nell'ultimo atto), mentre in quello di Roma è fuori al secondo turno. Centra poi la semifinale al Roland Garros e fa suo anche il torneo del Queen's (battendo in finale l'australiano Alex De Minaur).

Il percorso di Rune, sfidante di Alcaraz nei quarti di Wimbledon

Il nativo di Gentofte ha cominciato l'anno centrando il quarto turno nel Major australiano, dopo la sconfitta all'esordio ad Adelaide. In seguito ha centrato la semifinale sia a Marsiglia che ad Acapulco, mentre è stato costretto al ritiro durante il secondo turno a Rotterdam. Nei 1000 di Indian Wells e Miami si è fermato al terzo e al quarto turno. Nel 1000 di Montecarlo e a Monaco di Baviera centra due finali: nel primo caso perde contro il russo Andrey Rublev, nel secondo si impone contro l'olandese Botic Van De Zandschulp. Nel 1000 di Madrid si ferma al terzo turno e in quello di Roma arriva in fondo, sconfitto nell'ultimo atto dal russo Daniil Medvedev. All'Open di Francia raggiunge i quarti di finale, mentre al Queen's arriva in semifinale.