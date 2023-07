Berrettini-Sonego, dove vedere Wimbledon 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Berrettini-Sonego. L'incontro è in programma oggi 4 luglio e vale per il primo turno dello Slam britannico. Chi vince se la vedrà, nel match successivo, con uno tra Coppejans e De Minaur

Matteo Berrettini inizia il suo percorso a Wimbledon 2023, terzo torneo del Grande Slam di questa stagione tennistica, che ha luogo sull'erba dell'All England Club a Londra. L'azzurro (n°38 Atp), dopo aver perso con Lorenzo Sonego al primo turno dell'Atp 250 di Stoccarda, se la vedrà nuovamente contro il connazionale anche nel primo turno del Major britannico. Il piemontese, n°42, è reduce dalla sconfitta all'esordio nel 250 di Eastbourne. Il confronto Berrettini-Sonego è al suo terzo atto, con i precedenti tra i due in perfetta parità: 1-1.

Berrettini-Sonego, Wimbledon 2023: dove vedere e orario

L'incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go e Now TV (sia da PC che da smartphone). Era in programma martedì 4 luglio, come primo match sul Court 12 a partire dalle 12.00 italiane (11.00 locali). A causa della pioggia è stato rimandato ad oggi, mercoledì 5, come terzo incontro sullo stesso campo.

Berrettini-Sonego: i precedenti

Stoccarda 2023 - Erba - Primo turno - SONEGO b. Berrettini 6-1 6-2

Stoccarda 2022 - Erba - Quarti di finale - BERRETTINI b. Sonego 3-6 6-3 6-4

Wimbledon, come arriva Berrettini allo Slam sull'erba

Il tennista di Roma, in questa stagione, è arrivato in finale alla United Cup con l'Italia e ha perso al primo turno dell'Australian Open. A causa dei problemi fisici gioca solamente ad Acapulco, dove si ferma ai quarti di finale, prima dell'eliminazione al secondo turno sia nel 1000 di Indian Wells che in quello di Miami. Tra i due tornei gioca nel Challenger di Phoenix, dove raggiunge i quarti. Nel 1000 di Montecarlo riemerge un nuovo problema agli addominali e salta tutta la stagione sulla terra europea; rientra sull'erba di Stoccarda, non al meglio, e perde all'eordio.

Il percorso di Sonego, avversario di Berrettini al 1° turno di Wimbledon

Il nativo di Torino, nel 2023, ha come miglior risultato i quarti di finale raggiunti a Montpellier e Dubai. Inoltre ha centrato il secondo turno sia nell'Atp Adelaide 2 che nello Slam australiano; subito dopo non è andato oltre il primo a Rotterdam, Doha e nel 1000 di Indian Wells. Sale di colpi nel 1000 di Miami, dove centra il quarto turno, mentre in quello di Montecarlo e a Monaco di Baviera non va oltre il secondo. Nel 1000 di Madrid si arrende all'esordio e in quello di Roma si ferma al terzo turno. All'Open di Francia raggiunge il quarto turno, per poi fermarsi nel secondo a Stoccarda. Nel torneo di Halle non va oltre il secondo turno, mentre ad Eastbourne è fuori già al primo incontro.