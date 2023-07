Berrettini-Zverev, dove vedere Wimbledon 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Berrettini-Zverev. Il match è in programma oggi 8 luglio e vale per il terzo turno dello Slam britannico. Chi vince se la vedrà, nell'incontro successivo, con uno tra Alcaraz e Jarry

Matteo Berrettini sfiderà Alexander Zverev nel terzo turno di Wimbledon 2023. Il torneo di Londra è uno dei quattro che compongono il Grande Slam, il terzo dall'inizio di questa stagione tennistica e l'unico a disputarsi sull'erba. L'azzurro (n°38 Atp) ha fino ad ora sconfitto il connazionale Lorenzo Sonego e l'australiano Alex De Minaur. Il suo avversario tedesco, testa di serie n°19, ha avuto la meglio sul qualificato olandese Gijs Brouwer e il lucky loser giapponese Yosuke Watanuki. Il confronto Berrettini-Zverev è al suo sesto atto, con il teutonico che è avanti per 4-1 nei precedenti.

Berrettini-Zverev, Wimbledon 2023: dove vedere e orario

L'incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go e Now TV (sia da PC che da smartphone). E' in programma oggi sabato 8 luglio, come terzo match sul Court 1 a partire dalle 14.00 italiane (13.00 locali, al termine di Blinkova-Sabalenka).

Berrettini-Zverev: i precedenti

Atp Finals Torino 2021 - Cemento indoor - Round Robin - ZVEREV b. Berrettini 7-6(7) 1-0 rit.

Madrid 2021 - Terra battuta - Finale - ZVEREV b. Berrettini 6-7(8) 6-4 6-3

Shanghai 2019 - Cemento - Semifinale - ZVEREV b. Berrettini 6-3 6-4

Roma 2019 - Terra battuta - Secondo turno -BERRETTINI b. Zverev 7-5 7-5

Roma 2018 - Terra battuta - Secondo turno - ZVEREV b. Berrettini 7-5 6-2

Wimbledon, come è arrivato Berrettini al terzo Slam dell'anno

Il tennista di Roma, in questa stagione, è arrivato in finale alla United Cup con l'Italia e ha perso al primo turno dell'Australian Open. A causa dei problemi fisici gioca solamente ad Acapulco, dove si ferma ai quarti di finale, prima dell'eliminazione al secondo turno sia nel Masters 1000 di Indian Wells che in quello di Miami. Tra i due tornei gioca nel Challenger di Phoenix, dove raggiunge i quarti. Nel 1000 di Montecarlo riemerge un nuovo problema agli addominali e salta tutta la stagione sulla terra europea; rientra sull'erba di Stoccarda, non ancora al meglio, e perde all'esordio.

Il percorso di Zverev, sfidante di Berrettini nel 3° turno di Wimbledon

Il tennista di Amburgo ha iniziato il suo 2023 con un secondo turno sia nel Major australiano che nei successivi tornei di Rotterdam e Doha. A Dubai riesce a far meglio, spingendosi sino alla semifinale, mentre nel 1000 di Indian Wells raggiunge il quarto turno. Non va oltre il secondo turno in quello di Miami e a Monaco di Baviera e il terzo nel 1000 di Montecarlo. Nei 1000 di Madrid e Roma si ferma al quarto turno, mentre arriva in semifinale a Ginevra, all'Open di Francia e ad Halle.