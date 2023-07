Djokovic-Alcaraz, dove vedere finale Wimbledon 2023 LIVE: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Djokovic-Alcaraz. Il match è in programma il 16 luglio e vale come atto conclusivo dello Slam britannico. Il serbo punta all'ottavo titolo sui campi dell'All England Club

La finale del tabellone maschile Wimbledon 2023, terzo torneo del Grande Slam di questa stagione tennistica (che ha luogo sull'erba di Londra), sarà Djokovic-Alcaraz. E' in programma domenica 16 luglio, con orario ancora da definire. Il serbo (testa di serie n°2) ha raggiunto l'ultimo atto sconfiggendo l'argentino Pedro Cachin, l'australiano Jordan Thompson, lo svizzero Stan Wawrinka, il polacco Hubert Hurkacz, il russo Andrey Rublev e l'italiano Jannik Sinner. Il suo avversario spagnolo, n°1 del seeding, ha avuto la meglio sui francesi Jeremy Chardy (ranking protetto) e Alexandre Mueller, il cileno Nicolas Jarry, l'italiano Matteo Berrettini, il danese Holger Rune e il russo Daniil Medvedev.

Il confronto tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz è al suo terzo atto, con i precedenti tra i due in perfetta parità: 1-1. Per il tennista di Belgrado si tratta della trentacinquesima finale a livello Slam (23 successi e 11 sconfitte); il nativo di Murcia, invece, è alla sua seconda (ha vinto lo US Open 2022).

Djokovic-Alcaraz, Wimbledon 2023: dove vedere la finale

L'incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming. Quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go e Now TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Alcaraz e Djokovic