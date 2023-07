Djokovic-Hurkacz, dove vedere Wimbledon 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Djokovic-Hurkacz. L'incontro è in programma oggi 9 luglio e vale per il quarto turno dello Slam britannico. Chi vince se la vedrà, nel match successivo, con uno tra Rublev e Bublik

Novak Djokovic continua il suo percorso a Wimbledon 2023, terzo torneo del Grande Slam di questa stagione tennistica, che ha luogo sull'erba dell'All England Club a Londra. Il serbo (testa di serie n°2), dopo aver sconfitto l'argentino Pedro Cachin, l'australiano Jordan Thompson e lo svizzero Stan Wawrinka, se la vedrà con Hubert Hurkacz negli ottavi di finale del Major britannico. Il polacco, n°17 del seeding, ha avuto la meglio sullo spagnolo Albert Ramos Viñolas, la wild card britannica Jan Choinski e l'italiano Lorenzo Musetti. Il confronto Djokovic-Hurkacz è al suo sesto atto, con il primo che si è imposto in tutti e cinque i precedenti.

Djokovic-Hurkacz, Wimbledon 2023: dove vedere e orario

L'incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go e Now TV (sia da PC che da smartphone). E' in programma oggi domenica 9 luglio, come terzo match sul Centre Court a partire dalle 14.30 italiane (13.30 locali, al termine di Swiatek-Bencic).

Djokovic-Hurkacz: i precedenti

Dubai 2023 - Cemento - Quarti di finale - DJOKOVIC b. Hurkacz 6-3 7-5

Madrid 2022 - Terra battuta - Quarti di finale - DJOKOVIC b. Hurkacz 6-3 6-4

Parigi Bercy 2021 - Cemento indoor - Semifinale - DJOKOVIC b. Hurkacz 3-6 6-0 7-6(5)

Wimbledon 2019 - Erba - Terzo turno - DJOKOVIC b. Hurkacz 7-5 6-7(5) 6-1 6-4

Roland Garros 2019 - Terra battuta - Primo turno - DJOKOVIC b. Hurkacz 6-4 6-2 6-2

Wimbledon, come Djokovic è arrivato allo Slam sull'erba

Il tennista di Belgrado, in questa stagione, ha iniziato conquistando subito il titolo sia ad Adelaide che all'Australian Open (per la decima volta in carriera). Nel primo caso si è imposto in finale contro lo statunitense Sebastian Korda, nel secondo contro il greco Stefanos Tsitsipas. Arriva poi in semifinale a Dubai, prima di ripresentarsi sul rosso europeo: terzo turno nel Masters 1000 di Montecarlo e quarti di finale in quello di Roma e a Banja Luka. Al Roland Garros riesce ad imporsi per la terza volta (dopo le vittorie del 2016 e del 2021), superando il norvegese Casper Ruud nell'ultimo atto.

Il percorso di Hurkacz, che sfiderà Djokovic nel 4° turno di Wimbledon

Il nativo di Breslavia ha cominciato il suo 2023 raggiungendo il quarto turno nel Major australiano dopo la partecipazione alla United Cup. In seguito ha centrato il secondo turno a Rotterdam e i quarti a Dubai, oltre ad aver conquistato il titolo a Marsiglia (dove ha avuto la meglio, in finale, sul francese Benjamin Bonzi). Nei 1000 di Indian Wells e Miami non ha superato il terzo turno, ad Estoril non è andato oltre il secondo. Risultati simili anche negli altri tornei sul rosso: terzo turno nei 1000 di Montecarlo e Madrid, sconfitta all'esordio in quello di Roma e nuovamente terzo turno all'Open di Francia. A Stoccarda si spinge fino alla semifinale, mentre ad Halle è fuori al secondo turno.