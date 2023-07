Jaber-Vondrousova, streaming gratis e diretta tv Mediaset? Dove vedere finale femminile Wimbledon

Presentazione e come seguire in tv e streaming la finale femminile del torneo di Wimbledon tra la tunisina Ons Jaber e la ceca Marketa Vondrousova; sei i precedenti tra le due tenniste, con il bilancio in perfetta parità: tre successi ciascuno. Inizio ore 15.

Oggi pomeriggio sul campo centrale alle ore 15 si disputerà il match Jabeur-Vondrousova, valevole per la finale femminile del torneo di Wimbledon, in corso di svolgimento sui campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Nelle semifinali giocate giovedì pomeriggio, la tennista tunisina ha avuto la meglio sulla russa Sabalenka (6-7, 6-4, 6-3), mentre quella ceca ha vinto contro l'ucraina Svitolina con un doppio 6-3. Sono sei i precedenti tra le due protagoniste odierne, con bilancio in parità (tre successi ciascuno). La vincitrice si intascherà un assegno di 2.749.036 € con annessi 2000 punti per il ranking WTA, la perdente si dovrà "accontentare" di 1.374.158 € (più 1200 punti).

Dove vedere Jabeur-Vondrousova in tv e streaming

La finale femminile di Wimbledon Jabeur-Vondrousova sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Tennis (ch. 203) e Sky Sport (ch. 251). Per gli abbonati al canale satellitare, tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Telecronaca a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell'ex tennista Paolo Bertolucci.