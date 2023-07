Musetti-Munar, dove vedere Wimbledon 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Musetti-Munar. Il match è in programma oggi 5 luglio e vale per il secondo turno dello Slam britannico. Chi vince se la vedrà, nell'incontro successivo, con uno tra Choinski e Hurkacz

Lorenzo Musetti affronterà Jaume Munar nel secondo turno di Wimbledon 2023. Il torneo di Londra è uno dei quattro che compongono il Grande Slam, il terzo dall'inizio di questa stagione tennistica e l'unico a disputarsi sull'erba. L'azzurro (testa di serie n°14) ha finora sconfitto il peruviano Juan Pablo Varillas. Il suo avversario spagnolo, n°109 Atp, ha avuto la meglio sullo statunitense John Isner. Il confronto Musetti-Munar è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Musetti-Munar, Wimbledon 2023: dove vedere e orario

L'incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go e Now TV (sia da PC che da smartphone). E' in programma oggi mercoledì 5 luglio, come quinto match sul Court 18, non prima delle 17.30 italiane (16.30 locali, al termine di Coppejans-De Minaur).

Musetti-Munar: i precedenti

Santiago del Cile 2023 - Terra battuta - Secondo turno - MUNAR b. Musetti 6-4 6-4

Wimbledon, come è arrivato Musetti al terzo Slam dell'anno

Il tennista di Carrara, in questa stagione, è arrivato in finale alla United Cup con l'Italia (perdendo contro gli USA). Ha poi perso al primo turno dell'Australian Open, a Rio de Janeiro e nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami; soltanto a Santiago del Cile è riuscito ad arrivare al secondo turno. Le cose cambiano nei tornei successivi, dato che sia a Marrakech che nel 1000 di Montecarlo raggiunge i quarti di finale. Arriva in semifinale a Barcellona, mentre nel 1000 di Madrid perde al secondo turno e in quello di Roma al terzo. Al Roland Garros pareggia il suo miglior risultato, centrando il quarto turno, per poi raggiungere i quarti a Stoccarda e al Queen's.

Munar, ecco chi è l'avversario di Musetti nel 2° turno di Wimbledon

Il nativo di Santanyi ha cominciato il suo 2023 con tre sconfitte consecutive all'esordio: a Pune, Auckland e nel Major australiano. Dopo il secondo turno ottenuto a Buenos Aires e un primo a Rio de Janeiro, giunge in semifinale a Santiago del Cile. Arrivano poi le sconfitte all'esordio nei 1000 di Indian Wells e Miami. Dopo i quarti di finale conquistati nel Challenger di Girona, raggiunge il secondo turno sia a Marrakech che nel 1000 di Montecarlo. A Barcellona è fuori al primo turno, mentre nel 1000 di Madrid va avanti sino al quarto. Altre due sconfitte all'esordio arrivano nel 1000 di Roma e all'Open di Francia; gioca poi tre Challenger consecutivi: a Heilbronn e Perugia raggiunge i quarti di finale, a Parma è fuori al primo turno.