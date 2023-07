Sinner-Cerundolo, dove vedere Wimbledon 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-Cerundolo. Il match è in programma oggi 3 luglio e vale per il primo turno dello Slam britannico. Chi vince se la vedrà, nell'incontro successivo, con uno tra Kecmanovic e Schwartzman

Jannik Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo nel primo turno di Wimbledon 2023. Il torneo di Londra è uno dei quattro che compongono il Grande Slam, il terzo dall'inizio di questa stagione tennistica e l'unico a disputarsi sull'erba. L'azzurro (testa di serie n°8) è reduce dal ritiro avvenuto nei quarti di finale dell'Atp 500 di Halle. Il suo avversario argentino, n°111 Atp, ha mancato la qualificazione al 250 di Eastbourne. Il confronto Sinner-Cerundolo è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Sinner-Cerundolo, Wimbledon 2023: dove vedere e orario

L'incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go e Now TV (sia da PC che da smartphone). E' in programma oggi lunedì 3 luglio, come terzo match sul Centre Court a partire dalle 14.30 italiane (13.30 locali, al termine di Williams-Svitolina).

Sinner-Cerundolo: i precedenti

Confronto inedito

Wimbledon, in che condizioni arriva Sinner?

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto l'Atp di Montpellier (battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy); inoltre è arrivato all'ultimo atto anche a Rotterdam (perdendo contro il russo Daniel Medvedev), ai quarti di finale ad Adelaide e al quarto turno dell'Australian Open. A Marsiglia è stato costretto al ritiro prima del secondo turno, mentre nel Masters 1000 di Indian Wells si è spinto sino in semifinale. In quello di Miami riesce a centrare la finale (sconfitto nuovamente da Medvedev) e in quello di Montecarlo si ferma in semifinale. A Barcellona si ritira prima di disputare il suo match dei quarti, mentre nel 1000 di Roma si ferma al quarto turno. Al Roland Garros è già fuori al secondo turno, per poi fermarsi nei quarti di finale a 's-Hertogenbosch.

Juan Manuel Cerundolo, ecco chi è l'avversario di Sinner a Wimbledon?

Il nativo di Buenos Aires, invece, ha cominciato vincendo i Challenger di Tigre e Tigre 2 (nel primo caso battendo in finale il boliviano Murkel Alejandro Dellien Velasco, nel secondo l'olandese Jesper De Jong). Dopo i quarti di finale ottenuti nel Challenger di Concepcion e a Cordoba, perde all'esordio sia a Buenos Aires che a Rio de Janeiro. Arrivano poi un secondo turno a Santiago del Cile e un primo nell'omonimo Challenger. Dopo altre due sconfitte all'esordio (Houston e Challenger di Sarasota), raggiunge la finale nel Challenger di Oeiras 3 ma perde contro l'ungherese Zsombor Piros. Poche soddisfazioni anche nei tornei successivi: primo turno nel Challenger di Praga e nel 1000 di Roma, secondo nel Challenger di Torino 2 e all'Open di Francia.