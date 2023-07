Sinner-Halys, dove vedere Wimbledon 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-Halys. L'incontro è in programma oggi 7 luglio e vale per il terzo turno dello Slam britannico. Chi vince se la vedrà, nel match successivo, con uno tra Galan e Ymer

Jannik Sinner prosegue il suo cammino a Wimbledon 2023, terzo torneo del Grande Slam di questa stagione tennistica, che ha luogo sull'erba dell'All England Club a Londra. L'azzurro (testa di serie n°8), dopo aver sconfitto gli argentini Juan Manuel Cerundolo e Diego Schwartzman, se la vedrà con Quentin Halys nel terzo turno del Major britannico. Il francese, n°79 Atp, ha avuto la meglio sull'inglese Daniel Evans e l'australiano Aleksandar Vukic. Il confronto Sinner-Halys è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Sinner-Halys, Wimbledon 2023: dove vedere e orario

L'incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go e Now TV (sia da PC che da smartphone). E' in programma oggi venerdì 7 luglio, come secondo match sul Court 3 a partire dalle 12.00 italiane (11.00 locali, al termine di Carballes Baena-Rune).

Sinner-Halys: i precedenti

Confronto inedito

Wimbledon, il percorso compiuto da Sinner fino allo Slam sull'erba

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto l'Atp di Montpellier (battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy); inoltre è arrivato all'ultimo atto anche a Rotterdam (perdendo contro il russo Daniel Medvedev), ai quarti di finale ad Adelaide e al quarto turno dell'Australian Open. A Marsiglia è stato costretto al ritiro prima del secondo turno, mentre nel Masters 1000 di Indian Wells si è spinto sino in semifinale. In quello di Miami riesce a centrare la finale (sconfitto nuovamente da Medvedev) e in quello di Montecarlo si ferma in semifinale. A Barcellona si ritira prima di disputare il suo match dei quarti, mentre nel 1000 di Roma si ferma al quarto turno. Al Roland Garros è già fuori al secondo turno, per poi fermarsi nei quarti di finale a 's-Hertogenbosch e Halle.

Quentin Halys, ecco chi è l'avversario di Sinner nel 3° turno di Wimbledon

Il nativo di Bondy ha cominciato il suo 2023 con un secondo turno ad Adelaide, i quarti ad Auckland e una sconfitta all'esordio nel Major australiano. Dopo i quarti di finale ottenuti anche a Montpellier, non va oltre il primo turno in quattro tornei consecutivi: Rotterdam, Doha, Dubai e 1000 di Indian Wells. Arrivano poi la semifinale nel Challenger di Phoenix e il quarto turno al 1000 di Miami. Dopo un'altra semifinale ad Estoril, perde all'esordio a Monaco di Baviera e al secondo nel 1000 di Madrid. Poche soddisfazioni anche nei tornei successivi: secondo turno nel Challenger di Aix-en-Provence e primo all'Open di Francia e in quello di Lione. Prima del Major britannico arriva il primo successo stagionale, imponendosi nel Challenger di Blois (battendo in finale il connazionale Kyrian Jacquet).