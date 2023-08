Alcaraz-Djokovic, dove vedere finale Atp Cincinnati 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Alcaraz-Djokovic. L'incontro è in programma oggi 20 agosto e vale come ultimo atto del Masters 1000 statunitense. Lo spagnolo cerca il primo titolo in Ohio, il serbo il terzo.

La finale dell'Atp Cincinnati 2023, settimo Masters 1000 di questa stagione tennistica e quarto ad aver luogo sul cemento all'aperto, sarà Alcaraz-Djokovic. Lo spagnolo (testa di serie n°1), dopo aver ricevuto un bye all'esordio, ha raggiunto l'atto conclusivo del torneo statunitense sconfiggendo i qualificati australiani Jordan Thompson e Max Purcell, l'americano Tommy Paul e il polacco Hubert Hurkacz. Il suo avversario serbo, n°2 del seeding, ha anch'egli usufruito di un bye al primo turno; poi ha avuto la meglio sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (ritiratosi dopo il primo set), il francese Gael Monfils (ranking protetto), lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev.

Il confronto tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic è al suo quarto atto, con l'iberico che si è in vantaggio per 2-1 nei precedenti. Per il tennista di Murcia si tratta della diciassettesima finale a livello Atp (13 successi e 3 sconfitte); il nativo di Belgrado, invece, è alla sua numero 134 (novantaquattro vinte e quaranta perse).

Alcaraz-Djokovic, Atp Cincinnati 2023: dove vedere e orario della finale

Alcaraz-Djokovic è in programma oggi domenica 20 agosto, come secondo incontro sul Center Court, non prima delle 22.30 italiane (16.30 locali, al termine di Gauff-Muchova). E' visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming. Quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Alcaraz e Djokovic