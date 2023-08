Arnaldi-Pospisil, dove vedere Atp Toronto 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Arnaldi-Pospisil. Il match è in programma nella notte italiana tra il 7 e l'8 agosto e vale per il primo turno del Masters 1000 canadese. Chi vince se la vedrà, nel prossimo incontro, con Daniil Medvedev.

Matteo Arnaldi affronterà Vasek Pospisil nel primo turno dell'Atp Toronto 2023. Il torneo canadese è uno dei nove Masters 1000, il sesto dall'inizio di questa stagione tennistica e il terzo che si disputa sul cemento all'aperto. L'azzurro, n°66 Atp, è entrato nel tabellone principale dopo aver superato i due turni di qualificazione. Il suo avversario canadese (n°165), invece, ha ricevuto una wild card da parte degli organizzatori per far parte del main draw. Il confronto Arnaldi-Pospisil è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Arnaldi-Pospisil, Atp Toronto 2023: dove vedere e orario

Arnaldi-Pospisil è in programma oggi lunedì 7 agosto, come secondo incontro sul Center Court a partire dalle ore 19.00 locali (l'01.00 italiana di martedì 8). E' visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming. Quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).