Musetti-Evans, dove vedere Atp Cincinnati 2023 LIVE: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Musetti-Evans. Il match è in programma il 14 o 15 agosto e vale per il primo turno del Masters 1000 statunitense. Chi vince se la vedrà, nel prossimo incontro, con Medvedev.

Lorenzo Musetti affronterà Tommy Paul nel primo turno dell'Atp Cincinnati 2023. Il torneo statunitense è uno dei nove Masters 1000, il settimo dall'inizio di questa stagione tennistica e il quarto che si disputa sul cemento all'aperto. L'azzurro, n°18 Atp, è reduce dalla sconfitta negli ottavvi di finale del Masters 1000 di Toronto. Il suo avversario britannico (n°28), invece, ha perso già all'esordio in quel di Toronto. Il confronto Musetti-Evans è al suo terzo atto, con l'italiano che si è imposto in entrambi i precedenti.

Musetti-Evans, Atp Cincinnati 2023: dove vedere e orario

Musetti-Evans è in programma lunedì 14 o martedì 15 agosto, con campo e orario ancora da definire. E' visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming. Quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Musetti ed Evans