Musetti-Titouan Droguet, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Primo Turno US Open

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match dello Slam, che vedrà opposti l'azzurro Musetti e il francese Titouan Droguet: l'italiano numero 18 ATP ha perso ai 32esimi al Masters 100 di Cincinnati contro Medvedev nell'ultimo torneo disputato.

Lunedì sera 28 agosto alle ore 17 (ora italiana) sul campo 13, si disputerà il match Musetti-Titouan Droguet valevole per il primo turno dello US Open, in corso di svolgimento sui campi di Flushing Meadows.

L'italiano, numero 18 ATP, ha disputato il Masters 1000 di Cincinnati, battendo il britannico Evans ai 64esimi e poi perdendo in due set dal russo Medvedev, numero 3 al mondo. Adesso l'azzurro proverà a migliorare i propri risultati provando ad andare il più lontano possibile nel torneo dello Slam.

Dove vedere Musetti-Titouan Droguet in tv in chiaro e streaming gratis

La gara degli US Open Musetti-Titouan Droguet, francese all'esordio in uno Slam, sarà visibile in esclusiva su SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Non solo la diretta tv in chiaro: sul sito dell'emittente sarà possibile anche assistere al match in live streaming, semplicemente collegandosi da pc o da smartphone. La live in streaming sarà disponibile anche attraverso SuperTennix, piattaforma per cui è necessario un abbonamento al portale.