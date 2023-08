Sinner-Lajovic, dove vedere Atp Cincinnati 2023 LIVE: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-Lajovic. L'incontro è in programma il 15 o 16 agosto e vale per il secondo turno del Masters 1000 statunitense. Chi vince se la vedrà, nel prossimo match, con uno tra Sonego/Shevchenko e Lehecka/Fritz.

Jannik Sinner comincia il suo percorso nell'Atp Cincinnati 2023, settimo Masters 1000 di questa stagione tennistica e quarto ad aver luogo sul cemento all'aperto. L'azzurro (testa di serie n°8), dopo aver conquistato il titolo nel Masters 1000 di Toronto, se la vedrà con Dusan Lajovic nel primo turno del torneo statunitense. Il serbo, n°66 Atp, è entrato nel tabellone principale dopo aver superato i due turni di qualificazione e ha avuto la meglio sull'argentino Francisco Cerundolo. Il confronto Sinner-Lajovic è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Sinner-Lajovic, Atp Cincinnati 2023: dove vedere e orario

Sinner-Lajovic è in programma martedì 15 o mercoledì 16 agosto, con campo e orario ancora da definire. E' visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming. Quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).