Sinner-Paul, dove vedere semifinale Atp Toronto 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-Paul. Il match è in programma nella notte italiana tra il 12 e il 13 agosto e vale come seconda semifinale del Masters 1000 canadese. Chi vince se la vedrà, nell'ultimo atto del torneo, con uno tra Davidovich Fokina e De Minaur.

Jannik Sinner sfiderà Tommy Paul nella seconda semifinale dell'Atp Toronto 2023. Il torneo canadese è uno dei nove Masters 1000, il sesto dall'inizio di questa stagione tennistica e il terzo che si disputa sul cemento all'aperto. L'azzurro, testa di serie n°7, ha finora sconfitto il connazionale Matteo Berrettini, il francese Gael Monfils (ranking protetto) e ha usufruito del ritiro del britannico Andy Murray. Il suo avversario statunitense (n°12 del seeding), invece, ha avuto la meglio sugli argentini Diego Schwartzman (qualificato) e Francisco Cerundolo, il qualificato e connazionale Marcos Giron e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il confronto Sinner-Paul è al suo terzo atto, con i precedenti tra i due in perfetta parità: 1-1.

Sinner-Paul, Atp Toronto 2023: dove vedere e orario

Sinner-Paul è in programma oggi sabato 12 agosto, come quarto incontro sul Center Court, non prima delle 19.30 locali (l'01.30 italiana di domenica 13, al termine della seconda semifinale di doppio). E' visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming. Quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Sinner e Paul