Alcaraz-Medvedev, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere US Open

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra lo spagnolo e il russo, valevole per la semifinale dello Slam statunitense. Nel turno precedente hanno avuto la meglio in tre set, rispettivamente sul tedesco Zverev e il connazionale Rublev.

Sabato 9 settembre non prima delle ore 1 (le 19 locali) sull'"Arthur Ashe Stadium", si disputerà il match Alcaraz-Medvedev, valevole per la seconda semifinale degli US Open, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows (New York).

Nel quarti di finale hanno avuto la meglio in tre set rispettivamente sul tedesco Zverev e il connazionale Rublev, mostrando un ottimo stato di forma con l'iberico ovviamente che partirà con i favori del pronostico. Sono tre i precedenti con Alcaraz in vantaggio per 2-1 e vincitore dell'ultima sfida giocato lo scorso luglio nella semifinale Wimbledon, conclusasi con un triplo 6-3.

Il tabellone del torneo, prevede che il vincitore dell'incontro, nella finale di domenica 10, sfiderà chi avrà la meglio nella prima semifinale (ore 21 italiane), che vedrà opposti il serbo Djokovic e lo statunitense Shelton, grande sorpresa del torneo.

Dove vedere Alcaraz-Medvedev in tv e streaming

La sfida Alcaraz-Medvedev sarà visibile in diretta esclusiva e in chiaro sul canale Supertennis,(canale 64 del digitale terrestre e 212 del decoder Sky).

In aggiunta ci sarà la possibilità di seguire il match in diretta streaming sul sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go e SuperTenniX (sia da PC che da smartphone). Per i possessori di Smart TV, tramite il tasto verde del telecomando, si aprirà una schermata mosaico dove sarà possibile selezionare altri tre campi oltre a quello del match in questione.