Musetti-Khachanov, dove vedere Atp Pechino 2023 LIVE: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Musetti-Khachanov. Il match è in programma il 29 settembre e vale per il primo turno del 500 cinese. Chi vince se la vedrà, nel prossimo incontro, con uno tra Alcaraz e Hanfmann.

Lorenzo Musetti sfiderà Karen Khachanov nel primo turno dell'Atp Pechino 2023. Il 500 cinese è uno dei tornei che hanno luogo in questa settimana tennistica, assieme al 250 di Astana; il primo si disputa sul cemento all'aperto, il secondo è indoor. L'azzurro (n°18 Atp) ha raggiunto la semifinale nell'Atp 250 di Chengdu. Il suo avversario russo, n°14, ha conquistato il titolo nel 250 di Zhuhai. Il confronto Musetti-Khachanov è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Musetti-Khachanov, Atp Pechino 2023: dove vedere e orario

Musetti-Khachanov è in programma venerdì 29 settembre, come terzo incontro sul Brad Dewett a partire dalle 06.30 italiane (12.30 locali, al termine di Rublev-Norrie). E' visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e SuperTennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky al n°212). Inoltre c'è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).