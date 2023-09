Shelton-Djokovic, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Semifinale US Open

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match del Grande Slam, che vedrà opposti il numero 1 al mondo Djokovic e lo statunitense padrone di casa e grande sorpresa Ben Shelton: quest'ultimo è di fronte alla più grande sfida della sua carriera.

Venerdì 8 settembre, all'Arthur Ashe Stadium, si disputerà il match Shelton-Djokovic valevole come prima semifinale dello US Open, in corso di svolgimento sui campi di Flushing Meadows.

L'americano è la vera grande sorpresa del torneo, all'esordio assoluto agli US Open: la vittoria contro il numero 10 ATP Tiafoe certifica il livello che sta raggiungendo il ragazzo made in USA. Adesso la sfida più grande della sua carriera fino a questa momento: di fronte, in semifinale, c'è il numero 1 Nole Djokovic, vincitore di Roland Garros e Australian Open nel 2023 e finalista di Wimbledon.

Dove vedere Shelton-Djokovic in tv in chiaro e streaming gratis

La semifinale degli US Open Shelton-Djokovic, decisiva per scoprire il primo finalista, sarà visibile in esclusiva su SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Non solo la diretta tv in chiaro: sul sito dell'emittente sarà possibile anche assistere al match in live streaming, semplicemente collegandosi da pc o da smartphone. La live in streaming sarà disponibile anche attraverso SuperTennix, piattaforma per cui è necessario un abbonamento al portale.