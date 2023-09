Sinner-Evans, dove vedere Atp Pechino 2023 LIVE: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-Evans. L'incontro è in programma il 29 settembre e vale per il primo turno del 500 cinese. Chi vince se la vedrà, nel prossimo match, con uno tra Shang e Nishioka.

Jannik Sinner comincia il suo percorso nell'Atp Pechino 2023, protagonista assieme all'evento di Astana in questa settimana tennistica; il primo si disputa sul cemento all'aperto, il secondo è un 250 a livello indoor. L'azzurro (testa di serie n°6), al ritorno in campo dopo il quarto turno dell'US Open, se la vedrà con Daniel Evans nel primo turno del 500 cinese. Il britannico, n°33 Atp, ha perso al secondo turno nel 250 di Chengdu. Il confronto Sinner-Evans è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Sinner-Evans, Atp Pechino 2023: dove vedere e orario

Sinner-Evans è in programma venerdì 29 settembre, come primo incontro sul Lotus, a partire dalle 06.30 italiane (12.30 locali). E' visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky al n°212. Inoltre c'è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go, SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).