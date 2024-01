Djokovic-Etcheverry, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Australian Open

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match di terzo turno degli Australian Open (Melbourne) tra il serbo e l'argentino. Chi avrà la meglio, sfiderà negli ottavi di finale (domenica 21) il vincente della sfida tra il francese Mannarino e lo statunitense Shelton.

Questa mattina non prima delle ore 9 (le 19 locali) si disputerà il match Djokovic-Etcheverry, valevole per il terzo turno degli Australian Open, in corso di svolgimento sui campi in cemento del "Melbourne Park". All'esordio il numero 1 del mondo ha sconfitto il croato Prizmic e poi l'australiano Popyrin, entrambe le volte in quattro set, mentre l'argentino (numero 30 del seeding) ha avuto la meglio sul britannico Murray e il francese Monfils, senza perdere un set.

Sono due i precedenti (entrambi nel 2023) che hanno visto sempre la vittoria del tennista serbo: la prima volta al primo turno del Masters 1000 di Roma (7-6, 6-2), la seconda invece al second turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (6-3,6-2). Chi avrà la meglio, sfiderà negli ottavi di finale (in programma domenica 21) il vincente della sfida tra il francese Mannarino e lo statunitense Shelton.

Dove vedere Djokovic-Etcheverry in tv e streaming

Il match Djokovic-Etcheverry sarà visibile sul canale Eurosport 1 (canale 210 del decoder Sky) e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire la sfida in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma altre opzioni saranno rappresentate da TIMVISION, Sky Go, NOW e Discovery +.

