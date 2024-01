Leggenda Sinner, giovedì dal presidente Mattarella: incontro con la squadra di Davis

Sinner da Mattarella: prima l'incontro con la famiglia

L'Italia aspetta quasi mezzo secolo per festeggiare il trionfo di un azzurro in un torneo del grande slam e finalmente quel giorno è arrivato. E' proprio lui, Jannik Sinner. Nella giornata di martedì ci sarà il ritorno in Italia, ove il tennista avrà modo di ritrovare la sua famiglia e il suo paese. Poi giovedì avrà modo di recarsi a Roma per la visita al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Assieme a lui presiederanno i suoi compagni Arnaldi, Sonego, Musetti e Bolelli vincitori della Coppa Davis, accompagnati dal presidente della Federtennis Biraghi e dal ct Volandri. L'incontro è stato già rinviato nel mese di dicembre, a causa delle vacanze invernali dei tennisti in vista poi della partenza per l'Australia.