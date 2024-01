Sinner-Djokovic, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Australian Open

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match di semifinale degli Australian Open (Melbourne) tra l'azzurro Sinner e il serbo Djokovic, rispettivamente testa di serie numero quattro e uno. Chi avrà la meglio, si qualificherà per la finale di domenica 28.

Venerdì 26 gennaio alla "Rod Laver Arena" (con orario da definire), si disputerà il match Sinner-Djokovic, valevole per i quarti di finale degli Australian Open, in corso di svolgimento sui campi in cemento (outdoor) del "Melbourne Park".

Nei quarti di finale i due protagonisti hanno sconfitto il russo Rublev (in tre set) e lo statunitense Fritz (in quattro set); il serbo (numero 1 del mondo) ha una striscia aperta agli AO di 33 vittorie, dove ha trionfato per dieci volte e va a caccia del 25° torneo dello Slam. L'azzurro invece è alla sua seconda partecipazione ad una semifinale in un Major dopo quella dello scorso luglio (a Wimbledon, persa proprio contro Djokovic in tre set).

Sono sei i precedenti con il serbo avanti per 4-2, ma con l'azzurro che ha vinto due delle ultime tre sfide: di seguito tutte le sfide:

2021 - Monte-Carlo, R32: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-4, 6-2

6-4, 6-2 2022 - Wimbledon, QF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2

5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 2023 - Wimbledon, SF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-3, 6-4, 7-64

6-3, 6-4, 7-64 2023 - ATP Finals, RR: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 7-5, 6-75, 7-62

b. Novak Djokovic 7-5, 6-75, 7-62 2023 - ATP Finals, finale: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-3, 6-3

6-3, 6-3 2023 - Davis Cup, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 6-2, 2-6, 7-5

Segui Sinner-Djokovic su DAZN. Attiva ora

Dove vedere Sinner-Rublev in tv e streaming

Il match Sinner-Djokovic sarà visibile sul canale Eurosport (canale 210 del decoder Sky) e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire la sfida in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma altre opzioni saranno rappresentate da TIMVISION, Sky Go, NOW e Discovery +.

Australian Open 2024, Sinner-Rublev: gli highlights