Sinner-Khachanov, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Australian Open

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match degli ottavi di finale degli Australian Open (Melbourne) tra l'azzurro e il russo. Chi avrà la meglio, sfiderà nei quarti di finale il vincente della sfida tra il russo Rublev e l'australiano De Minaur.

Questa mattina non prima delle ore 6 (le 16 locali) si disputerà il match Sinner-Khachanov, valevole per gli ottavi di finale Australian Open, in corso di svolgimento sui campi in cemento del "Melbourne Park".

Nei primi tre turni il tennista azzurro (ancora senza set persi) ha sconfitto gli olandesi van de Zandschulp e de Jong e l'argentino Baez, mentre il russo ha avuto la meglio (sempre in quattro set) sul tedesco Altmaier, lo statunitense Kovacevic e il ceco Machac. Sono tre i precedenti complessivi con l'altoatesino in vantaggio per 2-1: il suo avversario ha vinto agli US Open 2020 (3-6, 6-7, 6-2, 6-0, 7-6), mentre Jannik ha trionfato nei successivi, entrambi nel 2021. ovvero al torneo di Melbourne 1 (7-6, 4-6, 7-6) e al Masters 1000 di Miami (4-6, 7-6, 6-4).

Dove vedere Sinner-Khachanov in tv e streaming

Il match Sinner-Khachanov sarà visibile sul canale Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire la sfida in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma altre opzioni saranno rappresentate da TIMVISION, Sky Go, NOW e Discovery +.

