Sinner-Medvedev, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Australian Open

Presentazione e come seguire in tv e streaming la finale degli Australian Open in programma domenica 28 alle ore 9.30 italiane. A sfidarsi per il primo Slam della stagione, saranno l'italiano Sinner e il russo Medvedev, con quest'ultimo avanti nei precedenti per 6-3.

Domenica 28 gennaio alle ore 9.30 italiane (le 19.30 locali), alla "Rod Laver Arena", si disputerà il match Sinner-Medvedev, valevole per la finale degli Australian Open, in corso di svolgimento sui campi in cemento (outdoor) del "Melbourne Park".

Per il tennista azzurro sarà la prima finale di uno Slam, al termine di due settimane giocate ad altissimo livello, dove ha perso un solo set (peraltro al tie break), nella semifinale contro Djokovic sconfitto per 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3. Il suo percorso australiano ha visto precedentemente i successi contro gli olandesi van de Zandschulp e de Jong, i russi Khachanov e Rublev e l'argentino Baez.

Il russo Medvedev invece per arrivare all'ultimo atto (otto set persi) ha vinto contro il francese Atmane, il finlandese Ruusuvuori, il canadese Auger-Aliassime, il portoghese Borges, il polacco Hurkacz e il tedesco Zverev.

Sono nove i precedenti tra i due protagonisti di Melbourne, con il russo avanti per 6-3, ma che hanno visto l'altoatesino vincere le ultime tre sfide: nell'ultima parte della scorsa stagione: finale nei tornei di Pechino e Vienna e semifinale delle Atp Finals di Torino

Dove vedere Sinner-Medvedev in tv e streaming

La finale degli Australian Open tra Sinner-Medvedev sarà visibile in diretta e in esclusiva sul canale Eurosport (canale 210 del decoder Sky) e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire la sfida in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma altre opzioni saranno rappresentate da TIMVISION, Sky Go, NOW e Discovery +.

