Quando torna in campo Sinner? Il calendario dei tornei fino alle Olimpiadi di Parigi

Per Jannik Sinner la stagione 2024 è iniziata in maniera fantastica con la vittoria agli Australian Open. Ora per il tennista azzurro ci saranno una serie di tornei molto importanti, dove tornerà in campo lunedì 12 a Rotterdam, dove sarà teste di serie numero 1.

Per Jannik Sinner la stagione 2024 è iniziata in maniera fantastica con la vittoria agli Australian Open, primo Slam stagionale e che un tennista azzurro non faceva suo dal lontano 1976 (Adriano Panatta, Roland Garros). Dopo il trionfo australiano, il tennista azzurro ha deciso di cancellarsi dal torneo di Marsiglia (vinto nel 2023), per prepararsi al meglio agli appuntamenti dei prossimi mesi.

Il classe 2001 tornerà in campo la settimana prossima a Rotterdam, dove sarà testa di serie numero 1 grazie al forfait del russo Medvedev; il finale invernale lo vedrà invece impegnato nei due Masters 1000 sul cemento americano, ovvero Indian Wells e Miami, per poi cambiare superficie. Infatti ad aprile e maggio l'altoatesino sarà di scena a Montecarlo, Barcellona, Roma e Parigi (Roland Garros), dove dovrà riscattare la brutta eliminazione della scorsa stagione al secondo turno per mano del tedesco Altmaier.

L'inizio estate invece vedrà l'erba come superficie principale, con il torneo di Halle (Germania) e soprattutto Wimbledon dove Sinner l'anno scorso si fermò in semifinale contro il numero 1 Novak Djokovic. Terminati i Championship, ecco l'appuntamento con le Olimpiadi di Parigi, al quale l'italiano punta tantissimo, dopo la rinuncia a Tokyo.

Sinner, appuntamenti prima parte di stagione

12 febbraio - ATP 500 Rotterdam

4 marzo - Masters 1000 Indian Wells

18 marzo - Masters 1000 Miami

7 aprile - Masters 1000 Monte Carlo

15 aprile - ATP Barcellona

6 maggio - Masters 1000 Roma

27 maggio - Roland Garros

17 giugno - ATP 500 Halle

1 luglio - Wimbledon

29 luglio - Olimpiadi Parigi 2024

