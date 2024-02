Sinner-De Minaur, dove vedere finale Atp Rotterdam 2024 LIVE: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-De Minaur. Il match è in programma il 18 febbraio e vale come atto conclusivo del 500 olandese. L'azzurro cerca il suo dodicesimo titolo in un torneo Atp, l'australiano l'ottavo.

La finale dell'Atp Rotterdam 2024, primo torneo della categoria 500 di questa stagione, sarà Sinner-De Minaur. Sono sei i precedenti tra i due, con l'azzurro che ne è uscito sempre da vincitore. Il tennista altoatesino ha raggiunto il sedicesimo atto conclusivo di un torneo Atp, con un bilancio di 11 vittorie e 4 sconfitte; l'australiano, invece, è alla sua quindicesima finale (sette vinte e sette perse).

Jannik Sinner, testa di serie n°1, ha sconfitto nell'ordine l'olandese Botic Van De Zandschulp, il francese Gael Monfils, il canadese Milos Raonic e Tallon Griekspoor (altro giocatore olandese). Alex De Minaur, n°5 del seeding, ha avuto la meglio sullo statunitense Sebastian Korda, il belga David Goffin, il russo Andrey Rublev e il bulgaro Grigor Dimitrov.

Sinner-De Minaur, Atp Rotterdam 2024: dove vedere la finale in tv e streaming

Sinner-De Minaur è in programma domenica 18 febbraio, come secondo incontro sul Centre Court, non prima delle ore 15.30 (al termine della finale di doppio). E' visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Sinner e De Minaur

Coppa Davis 2023 - Cemento indoor - Finale - SINNER b. De Minaur 6-3 6-0

Parigi Bercy 2023 - Cemento indoor - Terzo turno turno - DE MINAUR b. Sinner W/O

Toronto 2023 - Cemento - Finale - SINNER b. De Minaur 6-4 6-1

Madrid 2022 - Terra battuta - Secondo turno - SINNER b. De Minaur 6-4 6-1

Australian Open 2022 - Cemento - Quarto turno - SINNER b. De Minaur 7-6(3) 6-3 6-4

Sofia 2020 - Cemento indoor - Quarti di finale - SINNER b. De Minaur 6-7(3) 6-4 6-1

Next Gen Atp Finals Milano 2019 - Cemento indoor - Finale - SINNER b. De Minaur 4-2 4-1 4-2

VIDEO HIGHLIGHTS FINALE COPPA DAVIS 2023