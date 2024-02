Sinner-Monfils, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Atp Rotterdam

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra l'azzurro e il transalpino, valevole per il secondo turno del torneo Atp di Rotterdam, che si disputerà questa sera alle ore 19.30. Cinque i precedenti che vedono in vantaggio l'altoatesino per 4-1.

Questa sera non prima delle ore 19.30 (campo principale) si disputerà il match Sinner-Monfils, valevole per il secondo turno (ottavi di finale) del torneo Atp di Rotterdam (cemento indoor). All'esordio il tennista azzurro ha sconfitto l'olandese van de Zandschulp con un doppio 6-3, mentre il transalpino ha avuto la meglio sul canadese Shapovalov per 7-6 (4), 7-6 (5).

Sono cinque i precedenti tra i due protagonisti odierni, che vedono in vantaggio l'altoatesino per 4-1, l'ultimo risalente allo scorso 12 agosto, con vittoria di Sinner ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Chi avrà la meglio, nei quarti di finale (in programma domani) sfiderà il canadese Raonic, che ieri ha sconfitto il kazako Bublik per 6-4, 6-4.

Dove vedere Sinner-Monfils in tv e streaming

Il match Sinner-Monfils sarà visibile in esclusiva e in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder) e Sky Sport (ch. 251). Per gli abbonati di Sky (da più di un anno), tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

1° turno Atp Rotterdam, Sinner- van de Zandschulp: gli highlights