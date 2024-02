Sinner-van de Zandschulp, streaming gratis e diretta TV Supertennis o Sky? Dove vedere Atp Rotterdam

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra l'azzurro e l'olandese valevole per il primo turno del torneo Atp di Rotterdam, che si disputerà martedì 13 febbraio. Un solo precedente che risale allo scorso mese al primo turno degli Australian Open, con successo dell'altoatesino.

Martedì 13 febbraio (orario da definire) si disputerà il match tra Sinner-van de Zandschulp, valevole per il primo turno del torneo Atp di Rotterdam (cemento indoor), che vedrà il tennista azzurro ritornare in campo, dopo lo splendido successo agli Australian Open, dove ha sconfitto in finale il russo Medvedev in cinque set.

Un solo precedente tra l'azzurro e l'olandese che risale allo scorso mese proprio a Melbourne, quando al primo turno degli Australian Open, l'altoatesino si è imposto facilmente con il risultato di 6-4, 7-5, 6-3. Chi avrà la meglio, nel secondo turno, affronterà il vincente della sfida che vedrà opposti il francese Monfils e il canadese Shapovalov.

Dove vedere Sinner-van de Zandschulp in tv e streaming

Il match Sinner-van de Zandschulp sarà visibile in esclusiva e in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) o Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder) e Sky Sport (ch. 251). Per gli abbonati di Sky (da più di un anno), tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

