Dimitrov-Zverev, dove vedere semifinale Atp Miami 2024 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Dimitrov-Zverev. L'incontro è in programma il 29 marzo e vale come seconda semifinale del Masters 1000 statunitense. Chi si impone affronterà, nell'atto conclusivo, il vincente di Sinner-Medvedev.

Grigor Dimitrov prosegue il suo cammino nell'Atp Miami 2024, secondo torneo stagionale della categoria Masters 1000 (cemento). Il bulgaro è il n°11 del tabellone e se la vedrà con Alexander Zverev nel penultimo atto. Il confronto Dimitrov-Zverev è al suo nono atto, con lo tedesco che è nettamente avanti nei precedenti: 7-1.

Il tennista originario di Haskovo, dopo il bye all'esordio, ha battuto il cileno Alejandro Tabilo, il tedesco Yannick Hanfmann, il polacco Hubert Hurkacz e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il nativo di Amburgo, testa di serie n°4, ha ricevuto anch'egli un bye iniziale e poi ha avuto la meglio sul canadese Félix Auger-Aliassime, lo statunitense Christopher Eubanks, il russo Karen Khachanov e l'ungherese Fabian Marozsan.

Dimitrov-Zverev, Atp Miami 2024: dove vedere la semifinale in tv e streaming

Dimitrov-Zverev è in programma oggi martedì 29 marzo, come terzo match sullo Stadium, non prima delle ore 19.00 locali (la mezzanotte italiana del 30, al termine di Sinner-Medvedev). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Dimitrov e Zverev

Chengdu 2023 - Cemento - Semifinale - ZVEREV b. Dimitrov 6-3 7-6(2)

US Open 2023 - Cemento - Terzo turno - ZVEREV b. Dimitrov 6-7(2) 7-6(8) 6-1 6-1

Cincinnati 2023 - Cemento - Primo turno - ZVEREV b. Dimitrov 6-2 6-2

Roland Garros 2023 - Terra battuta - Quarto turno - ZVEREV b. Dimitrov 6-1 6-4 6-3

Parigi Bercy 2021 - Cemento indoor - Terzo turno - ZVEREV b. Dimitrov 7-6(4) 6-7(3) 6-3

Roma 2016 - Terra battuta - Primo turno - ZVEREV b. Dimitrov 6-1 6-4

Indian Wells 2016 - Cemento - Secondo turno - ZVEREV b. Dimitrov 6-4 3-6 7-5

Basilea 2014 - Cemento indoor - Primo turno - DIMITROV b. Zverev 6-2 4-6 6-2

GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA DI CHENGDU