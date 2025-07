Tabellone Indian Wells 2024: tornano Djokovic e Nadal. Possibile semifinale Sinner-Alcaraz

È stato sorteggiato il tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells (California), giunto alla cinquantesima edizione e che vedrà al via 96 giocatori. Sei i tennisti azzurri presenti: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Fabio Fognini.

Da mercoledì 6 a domenica 17 marzo sarà in programma sui campi in cemento outdoor dell'"Indian Wells Tennis Garden", il Masters 1000 di Indian Wells, che vedrà al via 96 giocatori, con 32 teste di serie e con sei azzurri presenti: Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Flavio Cobolli e Fabio Fognini (wild card).

Oltre all'altoatesimo, vincitore degli Australian Open e Rotterdam, ci saranno anche Djokovic, Alcaraz, Medvedev e Nadal (il maiorchino, grazie al ranking protetto), ma senza dimenticare i possibili outsiders: Zverev, Rublev, Rune e Hurkacz. Non ci sarà invece il tennista romano Berrettini che ripartirà dal Challenge 125 di Phoenix (Arizona) per poi essere poi pronto per il Masters 1000 di Miami.

Nella scorsa stagione a trionfare è stato lo spagnolo Alcaraz, che dopo aver sconfitto Sinner in semifinale (7-6, 6-3), nell'ultimo atto, ha avuto la meglio sul russo Medvedev con il risultato di 6-3, 6-2. In campo femminile c'è stato il successo della russa naturalizzata kazaka Rybakina.

Tabellone Indian Wells 2024: il possibile cammino di Sinner

Svelato il sorteggio del tabellone maschile di Indian Wells 2024, è tempo di capire le reali possibilità di Jannik Sinner, testa di serie numero 3, di arrivare fino in fondo al torneo e quali potrebbero essere gli ostacoli sul suo cammino. L'italiano è stato inserito nella parte bassa del tabellone, quella con le altre teste di serie: tra gli altri troviamo Alcaraz, Rublev, Zverev, De Minaur e Zverev. Se Sinner dovesse vincere la semifinale contro Alcaraz, sarebbe sicuro del 2° posto del ranking.

Possibili avversari Sinner 2° turno tabellone Indian Wells 2024

Kokkinakis o Giron

Possibili avversari Sinner 3° turno tabellone Indian Wells 2024

Struff o Coric

Possibili avversari Sinner Ottavi di finale tabellone Indian Wells 2024

Shelton o Cerundolo

Possibili avversari Sinner Quarti di finale tabellone Indian Wells 2024

uno tra Rublev, Tsitsipas, Tiafoe e Lehecka

Possibili avversari Sinner Semifinale tabellone Indian Wells 2024

uno tra Alcaraz, Zverev e De Minaur

Possibili avversari Sinner Finale tabellone Indian Wells 2024

uno tra Djokovic, Medvedev, Rune, Nadal

Tabellone Indian Wells 2024: gli accoppiamenti degli altri italiani all'esordio

Musetti bye (al 2° turno Van de Zandschulp-Shapovalov)

Sonego - Kecmanovic

Arnaldi - Van Assche

Cobolli - Carballes Baena

Fognini (wc) - Zapata Miralles

Tabellone Masters 1000 Indian Wells, tutte le teste di serie del torneo

TESTE DI SERIE

1. Novak Djokovic

2. Carlos Alcaraz

3. Jannik Sinner

4. Daniil Medvedev

5. Alexander Zverev

6. Andrey Rublev

7. Holger Rune

8. Hubert Hurkacz

9. Casper Ruud

10. Alex de Minaur

11. Stefanos Tsitsipas

12. Taylor Fritz

13 Grigor Dimitrov

14. Ugo Humbert

15. Karen Khachanov

16. Ben Shelton

17. Tommy Paul

18. Frances Tiafoe

19. Sebastián Báez

20. Alexander Bublik

21. Adrian Mannarino

22. Francisco Cerúndolo

23. Alejandro Davidovich

24. Nicolás Jarry

25. Jan Lennard Struff

26. Lorenzo Musetti

27. Tallon Griekspoor

28. Cameron Norrie

29. Sebastian Korda

30. Tomás Martín Etcheverry

31. Felix Auger-Aliassime

32. Jiri Lehecka

Tabellone maschile completo di Indian Wells 2024

PARTE ALTA

(1) Djokovic bye

Vukic vs (Q)

(WC) Kovacwvic vs Zhang

(30) Etcheverry bye

(17) Paul bye

Michelsen vs Munar

(WC) Kypson vs (Q)

(14) Humbert bye

(9) Ruud bye

(Q) vs (Q)

Fils vs Borges

(23) Davidovich Fokina bye

(28) Norrie bye

Sonego vs Kecmanovic

Monfils vs Purcell

(8) Hurkacz bye

(4) Medvedev bye

Cobolli vs Carballes Baena

Safiullin vs Evans

(29) Korda bye

(21) Mannarino bye

Wawrinka vs Machac

Muller vs (Q)

(13) Dimitrov bye

(12) Fritz bye

Tabilo vs Kotov

(WC) Fognini vs Zapata Miralles

(19) Baez bye

(26) Musetti bye

Van de Zandschulp vs (PR) Shapovalov

(WC) Raonic vs (PR) Nadal

(7) Rune bye

PARTE BASSA

(5) Rublev bye

Murray vs (Q)

Eubanks vs (WC) Nakashima

(32) Lehecka bye

(18) Tiafoe bye

Lajovic vs Ruusuvuori

Altmaier vs (Q)

(11) Tsitsipas bye

(16) Shelton bye

(WC) Mensik vs (Q)

Shevchenko vs Koepfer

(22) Cerundolo bye

(25) Struff bye

Coric vs Ofner

Kokkinakis vs Giron

(3) Sinner bye

(6) Zverev bye

O’Connell vs Daper

Hanfmann vs Cachin

(27) Griekspoor bye

(20) Bublik bye

Thompson vs (Q)

Daniel vs Galan

(10) De Minaur bye

(15) Khachanov bye

Wolf vs (Q)

Popyrin vs Marozsan

(24) Jarry bye

(31) Auger-Aliassime bye

(Q) vs (Q)

Arnaldi vs Van Assche

(2) Alcaraz bye