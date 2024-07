Prossima partita Sinner ATP Miami: quando e a che ora gioca Jannik

Continua il cammino di Jannik Sinner impegnato negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Dopo alcune difficoltà incontrate nell'ultimo match contro l'olandese Tallon Griekspoor, il tennista italiano si è guadagnato l'accesso al prossimo turno. Ecco quando giocherà.

Jannik Sinner gioca oggi la sua prossima partita gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, dopo aver battuto ai sedicesimi domenica sera Tallon Griekspoor. Il suo avversario sarà un outsider, il ventinovenne Christopher O'Connell, numero 66 del mondo.

L'australiano è un avversario da non sottovalutare, in grado di eliminare al secondo turno la testa di serie n° 21 del tabellone del torneo, Francis Tiafoe, e che in tre match giocati non ha ancora perso un set.

Prossima partita Sinner ATP Miami: quando gioca Jannik contro O'Connell

La prossima partita di Sinner è in programma per oggi martedì 26 marzo contro Christopher O'Connell e, come detto, varrà l'accesso ai quarti di finale di Miami. La sfida Sinner-O'Connell sarà visibile in diretta tv su Sky e altri canali con i diritti.

Chi vince e passa il turno potrebbe incontrare una delle due sorprese del torneo di quest'anno, Matteo Arnaldi e il tennista ceco Tomas Machac.

A che ora gioca Sinner oggi a Miami

Sinner-O'Connell si gioca oggi a partire dalle ore 19:00, programma permettendo. La sfida si disputerà sul campo Grandstand (il secondo per importanza per capirci), lo stesso che prima ospiterà il match d'esordio di giornata Arnaldi-Machac (inizio ore 16:00 italiane) e poi Ruud-Jarry. Al termine della sfida tra il norvegese ed il cileno, toccherà a Sinner. Per quanto riguarda il meteo, al momento a Miami non è prevista pioggia, quindi la partita non dovrebbe slittare per condizioni metereologiche.