Sinner-Alcaraz, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Indian Wells

Presentazione e come seguire in tv e streaming, il match tra l'azzurro e lo spagnolo, valevole per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, in programma sabato 16 marzo. Sono sette i precedenti, con il tennista altoatesino in vantaggio per 4-3.

Sabato 16 marzo non prima della ore 21.30 (le 13.30 locali) sul "campo 1" si disputerà l'incontro Sinner-Alcaraz, valevole per semifinale del Masters 1000 di Indian Wells in corso di svolgimento sui campi in cemento (outdoor) dell'"Indian Wells Tennis Garden".

Dopo aver saltato entrambi il primo turno grazie al Bye a loro disposizione (in quanto teste di serie), il tennista azzurro (ancora imbattutto in questo 2024) ha sconfitto (senza perdere un set) l'australiano Kokkinakis, il tedesco Struff, lo statunitense Shelton e il ceco Lehecka. Alcaraz invece ha perso un set all'esordio contro l'italiano Arnaldi, poi ha avuto la meglio sul canadese Auger-Aliassime, l'ungherese Marozsan e il tedesco Zverev.

Sono sette i precedenti tra i due giovani protagonisti che vedono in vantaggio Sinner per 4-3, con ques'ultimi che ha vinto le ultime due sfide giocate nel 2023: al Masters 1000 di Miami (semifinale) e al torneo Atp di Pechino (sempre in semifinale). Se il tennista altoaesino dovesse prevalere, lunedì prossimo lo scavalcherebbe nel ranking Atp, diventando il numero 2 del mondo. L'altra semifinale del torneo californiano vedrà opposti il russo Medvedev e lo statunitense Paul.

Sinner, le sue dichiarazioni dopo il match contro Lehecka

"Devo lavorare sul servizio, oggi nel secondo set la percentuale non è stata così elevata". E poi di nuovo un pensiero al papà presente con lui in California: "E' bello averlo qui, quando ero piccolo mi ha dato anche qualche dritta in campo. Sono soddisfatto perché al mattino c’è sempre vento ed è stato difficile gestirlo nel primo set. Lehecka è incredibile e ha un potenziale enorme, io sono contento perché ho ripetuto la semifinale dell’anno scorso, è uno dei tornei più importanti dell’anno e sono molto contento. Ci sono dei giorni in cui servo molto bene e altri in cui faccio più fatica, oggi nel secondo set la percentuale non è stata così elevata e devo migliorare. Questo è il modo giusto per procedere, sarà uno dei miei colpi migliori perché puoi gestirlo in autonomia".

Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv e streaming

Il match Sinner-Alcaraz si potrà seguire su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder); per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.

Quarti di finale Masters 1000 Indian Wells, Sinner-Lehecka: gli highlights