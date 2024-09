Sinner-Struff: streaming gratis, diretta TV e orario. Dove vedere Masters 1000 Indian Wells

Presentazione e come seguire in tv e streaming, il match di terzo turno del Masters 1000 californiano, dove saranno opposti, l'azzurro (testa di serie numero 3) e il tedesco. Quello odierno sarà il primo confronto diretto, visto che i due non si sono mai sfidati.

Questa sera non prima delle ore 22.30 (le 13,30 locali) sul campo numero 1 sarà in programma il match Sinner-Struff, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells in corso di svolgimento sui campi in cemento (outdoor) dell'"Indian Wells Tennis Garden". Dopo aver saltato entrambi il primo turno grazie al Bye a loro disposizione (in quanto teste di serie), all'esordio hanno sconfitto rispettivamente l'australiano Kokkinakis (6-4, 6-0) e il croato Coric (6-7, 6-2, 7-6), dopo aver annullato tre match point.

Il tennista azzurro, ancora imbattuto nel 2024, ha conquistato la sedicesima vittoria consecutiva eguagliando il record italiano di Adriano Panatta che durava dal lontano 1976. Ricordiamo che se Jannik riuscirà a fare meglio dello spagnolo Alcaraz (possibile semifinale tra i due nella parte bassa del tabellone), lo scavalcherà al numero 2 del ranking Atp.

Quello odierno sarà il primo confronto diretto, visto che i due non si sono mai sfidati e chi avrà la meglio, negli ottavi di finale incontrerà il vincente del match tra lo statunitense Shelton e l'argentin F. Cerundulo.

Sinner, le sue dichiarazioni dopo il match contro Kokkinakis

"Quando raggiungi un obiettivo, poi cerchi di lavorare duro per il successivo. Penso di dover migliorare ancora tante cose in campo, a cominciare dal servizio. Ma non mi sento imbattibile - ha spiegato Sinner in conferenza stampa -. Oggi c'era un po' di vento all'inizio non è stato facile giocare per me. Questa poi era la mia prima partita nel torneo. Credo di poter essere molto soddisfatto. Lui è un ottimo giocatore, serve molto forte. Ho avuto bisogno di un po' di tempo per sentire la palla con queste condizioni di gioco, poi nel corso del match le cose sono andate sempre meglio".

Dove vedere Sinner-Struff in tv e streaming

Il match Sinner-Struff sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder); per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.

Ricordiamo inoltre che da questa stagione durante i tornei tennistici, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, ogni abbonato potrà accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

2° turno Masters 1000 Indian Wells, Sinner-Kokkinakis: gli highlights