Jannik Sinner e i suoi numeri spietati nei derby azzurri: ultima sconfitta nel 2020

Jannik Sinner, con il successo contro il connazionale Lorenzo Sonego al Masters 1000 Madrid, continua la sua incredibile tradizione positiva nel circuito Atp con i derby a tinte azzurre. L'ultimo a sconfiggerlo è stato Salvatore Caruso nel 2020 nelle qualificazioni di Cincinnati.

Il 2024 del tennista azzurro Jannik Sinner è cominciato come meglio non poteva, a cominciare dal successo degli Australian Open (primo trionfo del classe 2001 in uno Slam), dove in finale ha sconfitto in rimonta e in cinque set il russo Medvedev, per poi proseguire con il torneo di Rotterdam (l'australiano De Minaur battutto all'ultimo atto), per finire (per ora) con la vittoria del Masters 1000 di Miami, con Dimitrov che nulla ha potuto in finale.

Ora l'altoatesino è impegnato al Masters 1000 di Madrid, dove ieri pomeriggio ha sconfitto il connazionale Sonego con un eloquente 6-0, 6-3 e domani affronterà nel terzo turno il russo Kotov e proprio nei derby azzurri, Sinner ha numeri clamorosi: infatti in tredici incontri disputati a livello Atp, ci sono state altrettante vittorie con solo tre set persi, senza ovviamente considerare il ritiro al torneo di Barcellona 2023 prima dei quarti di finale contro Musetti, con quest'ultimo che si qualificò per la semifinale (poi persa contro Tsitsipas) senza dover scendere in campo.

Se si considerano anche i Futures e i Challenger, il bilancio recita 35 vittorie e 6 sconfitte, dove l'ultimo a batterlo è stato Salvatore Caruso, con il siciliano che vinse nelle Qualificazioni di Cincinnati 2020 (dunque non nel Main Draw).

Sinner, tutti i suoi derby

MADRID 2024 W Lorenzo Sonego 6-0, 6-3 MIAMI 2024 W Andrea Vavassori 6-3 6-4

VIENNA 2023 W Lorenzo Sonego 6-2 6-4

US OPEN 2023 W Lorenzo Sonego 6-4 6-2 6-4

TORONTO 2023 W Matteo Berrettini 6-4 6-3

HALLE 2023 W Lorenzo Sonego 6-7(4) 6-4 6-4

MONTECARLO 2023 W Lorenzo Musetti 6-2 6-2

MONTPELLIER 2023 W Lorenzo Sonego 6-4 6-2

UMAG 2022 W Franco Agamenone 6-1 6-3

ROMA 2022 W Fabio Fognini 6-2 3-6 6-3

ANVERSA 2021 W Lorenzo Musetti 7-5 6-2

ROLAND GARROS 2021 W Gianluca Mager 6-1 7-5 3-6 6-3

MELBOURNE-1 2021 W StefanoTravaglia 7-6(4) 6-4

CINCINNATI 2020 (Q) L Salvatore Caruso 5-7 6-4 6-2

ORTISEI 2019 W Federico Gaio 6-4 6-4

ORTISEI 2019 W Roberto Marcora 6-3 6-4

US OPEN 2019(q) W Matteo Viola 6-1 6-0

S'HERTOGENBOSCH 2019(q) W Thomas Fabbiano 6-4 6-2

BARLETTA 2019 L Andrea Arnaboldi 7-5 6-3

BARLETTA 2019 W Gian Marco Moroni 0-6 6-4 6-1

M25 PULA 2019 W Andrea Pellegrino 6-1 6-1

M25 PULA 2019 W Fabrizio Ornago 6-4 7-5

BERGAMO 2019 W Roberto Marcora 6-3 6-1

BERGAMO 2019 W Gianluigi Quinzi 6-2 6-3

BERGAMO 2019 W Salvatore Caruso 6-2 2-6 6-2

ORTISEI 2018 W Luca Giacomini 7-6(4) 6-1

F24 CUNEO 2018 L Alessandro Petrone 5-7 6-3 6-1

F24 CUNEO 2018 W Andrea Gola 4-6 6-4 6-4

F23 S.C.VAL GARDENA 2018 W Alessandro Ceppellini 6-7(4) 6-4 6-4

F23 S.C.VAL GARDENA 2018 W Joy Vigani 7-6(3) 6-2

F23 S.C.VAL GARDENA 2018 W Lorenzo Frigerio 7-5 6-4

F23 S.C.VAL GARDENA 2018 W Gianluca Acquaroli 6-1 6-2

F22 CORNAIANO 2018 W Giacomo Dambrosi 6-3 6-7(5) 6-4

F22 CORNAIANO 2018(q) W Luca Tomasetto 6-0 6-4

F22 CORNAIANO 2018(q) W Sebastian Brzezinski 6-3 4-6 6-0

F18 REGGIO 2018 W Federico Iannaccone 6-4 6-0

F10 MONFERRATO 2018 L Giovanni Fonio 6-3 6-3

F10 MONFERRATO 2018 W Filippo Moroni 7-6(2) 6-3

F10 MONFERRATO 2018 W Jacopo Stefanini 6-3 6-1

F2 HERAKLION 2018(q) L Corrado Summaria 6-3 1-6 6-3

F23 PONTEDERA 2017(q) W Leonardo Braccini 6-4 6-3

F20 ALBINEA 2017(q) L Alessandro Dragoni 6-3 6-2