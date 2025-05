Ruud-Tsitsipas, dove vedere finale Atp Montecarlo 2024 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e live streaming, Ruud-Tsitsipas. L'incontro è in programma il 14 aprile e vale come atto conclusivo del Masters 1000 monegasco. Sia il norvegese che il greco sono alla ricerca del loro undicesimo titolo in un torneo Atp.

La finale dell'Atp Montecarlo 2024 (terra rossa), terzo torneo stagionale della categoria Masters 1000, sarà Ruud-Tsitsipas. Sono tre i precedenti tra i due tennisti, con il norvegese che è in vantaggio per 2-1. Il nativo di Oslo ha raggiunto il suo ventunesimo atto conclusivo di un torneo Atp, con un bilancio di 10 vittorie e altrettante sconfitte; il greco, invece, è alla sua ventottesima finale: dieci vinte e diciassette perse.

Casper Ruud, testa di serie n°8, ha ricevuto un bye all'esordio e ha sconfitto nell'ordine il cileno Alejandro Tabilo, il polacco Hubert Hurkacz, il francese Ugo Humbert e il serbo Novak Djokovic. Stefanos Tsitsipas, n°12 del seeding, ha usufruito del ritiro del serbo Laslo Djere e poi ha avuto la meglio sull'argentino Tomas Martin Etcheverry, il tedesco Alexander Zverev, il russo Karen Khachanov e l'italiano Jannik Sinner.

Ruud-Tsitsipas, Atp Montecarlo 2024: dove vedere la finale in tv e streaming

Ruud-Tsitsipas è in programma oggi domenica 14 aprile, come secondo match sul Court Rainier III, non prima delle ore 15.00 (al termine della finale di doppio). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Da questa stagione, durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass (se connessi alla rete internet) ogni abbonato può accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

I precedenti tra Ruud e Tsitsipas

Los Cabos 2024 - Cemento - Semifinale - RUUD b. Tsitsipas 6-4 7-6(4)

Toronto 2021 - Cemento - Quarti di finale - TSITSIPAS b. Ruud 6-1 6-4

Madrid 2021 - Terra battuta - Terzo turno - RUUD b. Tsitsipas 7-6(4) 6-4

VIDEO HIGHLIGHTS SFIDA LOS CABOS 2024