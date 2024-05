Berrettini-Napolitano, dove vedere Atp Roma 2024 LIVE: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Berrettini-Napolitano. Il match è in programma l'8 o il 9 maggio e vale per il primo turno del Masters 1000 italiano. Chi si impone sfiderà, nell'incontro successivo, il francese Ugo Humbert.

Matteo Berrettini comincia il suo percorso nell'Atp Roma 2024, quinto torneo stagionale della categoria Masters 1000 e terzo a svolgersi sulla terra battuta. L'azzurro è il n°95 del ranking Atp e se la vedrà subito con il connazionale Stefano Napolitano. Il confronto Berrettini-Napolitano è un inedito a livello di circuito maggiore, mentre vanta tre precedenti nei Challenger.

Il biellese si è imposto nelle due sfide sul rosso (Mestre 2015 e Genova 2017), il romano in quella su cemento indoor (Bergamo 2018). Berrettini torna a giocare un torneo Atp a quasi un mese dalla sconfitta al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Napolitano, n°125 Atp, è entrato nel tabellone principale grazie a una wild (che inizialmente spettava proprio al suo avversario, poi entrato di diritto grazie ad alcuni ritiri).

Berrettini-Napolitano, Atp Roma 2024: dove vedere in tv e streaming

Berrettini-Napolitano è in programma mercoledì 8 o giovedì 9 maggio, con campo e orario ancora da definire. E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Da questa stagione, durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass (se connessi alla rete internet) ogni abbonato può accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.