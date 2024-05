Dove vedere gli Internazionali d'Italia 2024, streaming gratis e diretta TV Supertennis, Rai Sport o Sky?

Presentazione e come seguire in tv e streaming gli Internazionali d'Italia giunti all'edizione numero 81 e che vedrà le assenze per infortunio di Sinner ed Alcaraz. Musetti guida la folta pattuglia azzurra, mentre Djokovic e Medvedev sono le prime due teste di serie.

Da mercoledì 8 a domenica 19 maggio sui campi in terra battuta del "Foro Italico", si disputeranno gli Internazionali d'Italia giunti all'ottantunesima edizione e che purtroppo non vedrà presenti due grandi protagonisti, ovvero Sinner ed Alcaraz che hanno dovuto dare forfait per problemi fisici.

Nel main draws presenti 96 giocatori con le 32 teste di serie che salteranno il primo turno grazie al Bye a loro disposizione e con Djokovic e Medvedev rispettivamente numero 1 e 2 del seeding. Questi invece gli azzurri in gara: Lorenzo Musetti (testa di serie numero 26), Matteo Arnaldi Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Luca Nardi, Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Stefano Napolitano, Fabio Cobolli e Andrea Vavassori.

Nella scorsa stagione a trionfare fu il russo Medvedev che in finale sconfisse il danese Rune con il risultato di 7-5, 7-5; il montepremi del torneo romano è di 9.094.379€, mezzo milione in più rispetto al 2023, con il vincitore che si aggiudicherà anche 1000 punti per il ranking Atp.

Dove vedere gli Internazionali d'Italia 2024 in tv e streaming

Gli Internazioni d'Itala si potranno seguire sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 203). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Aggiornamenti live anche su Sky Sport 24 (canale 200), sull’app di Sky Sport e sul sito skysport.it con tanti contenuti: cronaca, liveblog, approfondimenti, risultati e highlights.

Nella squadra di Sky Sport che racconteranno gli incontri del "Foro Italico" ci saranno i telecronisti Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Alessandro Lupi, Dario Massara, Fabio Tavelli, Andrea Paventi e Alessandro Sugoni, insieme ai commentatori Laura Golarsa, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Nicolò Cotto. Da non perdere, infine, l’appuntamento giornaliero con il magazine "The Insider Internazionali d’Italia": trenta minuti al termine di ogni giornata, gli highlights degli incontri più importanti con interviste esclusive e con il racconto di ciò che succede dietro le quinte del torneo capitolino.

