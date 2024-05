Fritz-Dimitrov, dove vedere Internazionali d'Italia Atp Roma 2024 LIVE: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Fritz-Dimitrov. L'incontro è in programma il 14 maggio e vale per il quarto turno del Masters 1000 italiano. Chi si impone sfiderà, nei quarti di finale, il vincitore di Zverev-Borges.

Taylor Fritz prosegue il suo cammino negli Internazionali d'Italia 2024 (terra rossa), quinto Masters 1000 stagionale. Lo statunitense è la testa di serie n°11 del tabellone e affronterà Grigor Dimitrov negli ottavi di finale. Il confronto Fritz-Dimitrov è al suo terzo atto, con i precedenti tra i due in perfetta parità: 1-1.

Il tennista di San Diego ha ricevuto un bye all'esordio e poi ha sconfitto la wild card italiana Fabio Fognini e il connazionale Sebastian Korda. Il bulgaro, n°8 del seeding, ha avuto la meglio sul giapponese Yoshihito Nishioka e il qualificato francese Terence Atmane (dopo il bye del primo turno).

Fritz-Dimitrov, Atp Roma 2024: dove vedere in tv e streaming

Fritz-Dimitrov è in programma martedì 14 maggio, con campo e orario ancora da definire. E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Da questa stagione, durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass (se connessi alla rete internet) ogni abbonato può accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

I precedenti tra Fritz e Dimitrov

Ginevra 2023 - Terra battuta - Semifinale - DIMITROV b. Fritz 3-6 7-5 7-6(2)

Madrid 2019 - Terra battuta - Primo turno - FRITZ b. Dimitrov 7-6(8) 7-6(4)

VIDEO HIGHLIGHTS SFIDA GINEVRA 2023