Jarry-Paul, dove vedere semifinale Atp Roma 2024 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Jarry-Paul. Il match è in programma il 17 maggio e vale come seconda semifinale del Masters 1000 italiano. Chi si impone sfiderà, nell'atto conclusivo del torneo, il tedesco Zverev.

Nicolas Jarry continua il suo percorso negli Internazionali d'Italia 2024, quinto torneo stagionale della categoria Masters 1000 e terzo a svolgersi sulla terra battuta. Il cileno è la testa di serie n°21 del tabellone e se la vedrà con Tommy Paul in semifinale. Il confronto Jarry-Paul vanta un solo precedente, vinto dal tennista di Santiago del Cile.

Jarry ha sconfitto, dopo il bye all'esordio, gli italiani Matteo Arnaldi e Stefano Napolitano (wild card), il qualificato francese Alexandre Muller e il greco Stefanos Tsitsipas. Lo statunitense, n°14 del seeding, ha ricevuto anch'egli un bye e poi ha avuto la meglio sul russo Aslan Karatsev, il tedesco Dominik Koepfer, il russo Daniil Medvedev e il polacco Hubert Hurkacz.

Jarry-Paul, Atp Roma 2024: dove vedere la semifinale in tv e streaming gratis

Jarry-Paul è in programma oggi venerdì 17 maggio, come quarto incontro sul Campo Centrale, non prima delle ore 20.30 (al termine della seconda semifinale di doppio). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Da questa stagione, durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass (se connessi alla rete internet) ogni abbonato può accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

I precedenti tra Jarry e Paul