Sonego-Lajovic, dove vedere Atp Roma 2024 LIVE: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sonego-Lajovic. L'incontro è in programma l'8 o il 9 maggio e vale per il primo turno del Masters 1000 italiano. Chi si impone sfiderà, nel prossimo match, l'argentino Sebastian Baez.

Lorenzo Sonego inizia il suo cammino nell'Atp Roma 2024 (terra rossa), quinto Masters 1000 stagionale. L'azzurro è il n°47 del ranking Atp e affronterà Dusan Lajovic come primo avversario. Il confronto Sonego-Lajovic è al suo quinto atto, con il torinese che è in vantaggio per 3-1 nei precedenti.

Sonego è reduce da due sconfitte consecutive al secondo turno: prima nel Masters 1000 di Madrid e poi nel Challenger di Cagliari. Il nativo di Belgrado, n°64 Atp, ha raggiunto la semifinale nell'Atp 500 di Barcellona prima di perdere all'esordio a Madrid.

Sonego-Lajovic, Atp Roma 2024: dove vedere in tv e streaming

Sonego-Lajovic è in programma mercoledì 8 o giovedì 9 maggio, con campo e orario ancora da stabilire. E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Da questa stagione, durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass (se connessi alla rete internet) ogni abbonato può accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

Il precedente tra Sonego e Lajovic

Stoccolma 2023 - Cemento indoor - SONEGO b. Lajovic 4-6 6-3 6-4

Vienna 2020 - Cemento indoor - Primo turno - SONEGO b. Lajovic 6-4 6-3

Rio de Janeiro 2020 - Terra battuta - Secondo turno - SONEGO b. Lajovic 7-6(5) 7-6(5)

Montecarlo 2019 - Terra battuta - Quarti di finale - LAJOVIC b. Sonego 6-4 7-5

VIDEO HIGHLIGHTS SFIDA STOCCOLMA 2023