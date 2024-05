Zverev-Darderi, dove vedere Internazionali d'Italia Roma 2024 LIVE: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Zverev-Darderi. Il match è in programma il 12 maggio e vale per il terzo turno del Masters 1000 italiano. Chi si impone sfiderà, nell'incontro successivo, il vincente di Passaro-Borges.

Luciano Darderi continua il suo percorso negli Internazionali d'Italia 2024, quinto torneo stagionale della categoria Masters 1000 e terzo a svolgersi sulla terra battuta. L'azzurro è il n°54 del ranking Atp e se la vedrà con Alexander Zverev al terzo turno. Il confronto Zverev-Darderi è un inedito, vista l'assenza di precedenti tra i due.

Il tennista di Villa Gesell ha sconfitto, nei primi due turni, il canadese Denis Shapovalov (che usufruisce del ranking protetto) e l'argentino Mariano Navone. Il tedesco, testa di serie n°3, ha avuto la meglio sull'australiano Aleksandar Vukic dopo il bye all'esordio.

Zverev-Darderi, Atp Roma 2024: dove vedere in tv e streaming gratis

Zverev-Darderi è in programma domenica 12 maggio, con campo e orario ancora da stabilire. E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Da questa stagione, durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass (se connessi alla rete internet) ogni abbonato può accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.