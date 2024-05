Zverev-Jarry, dove vedere finale Atp Roma 2024 LIVE oggi: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Zverev-Jarry. L'incontro è in programma il 19 maggio e vale come ultimo atto del Masters 1000 italiano. Il tedesco cerca il suo ventiduesimo titolo in un torneo Atp, il cileno il quarto.

La finale degli Internazionali d'Italia 2024 (terra rossa), quinto torneo stagionale della categoria Masters 1000, sarà Zverev-Jarry. Sono sei i precedenti tra i due tennisti, con il tedesco che è in vantaggio per 4-2. Il nativo di Amburgo ha raggiunto il suo trentatreesimo atto conclusivo di un torneo Atp, con un bilancio di 21 vittorie e 11 sconfitte; il cileno, invece, è alla sua settima finale: tre vinte e tre perse.

Alexander Zverev, testa di serie n°3, ha ricevuto un bye all'esordio e ha sconfitto nell'ordine l'australiano Aleksandar Vukic, l'italiano Luciano Darderi, il portoghese Nuno Borges, lo statunitense Taylor Fritz e il cileno Alejandro Tabilo. Nicolas Jarry, n°21 del seeding, ha avuto la meglio sugli italiani Matteo Arnaldi e Stefano Napolitano (wild card), il qualificato francese Alexandre Muller, il greco Stefanos Tsitsipas e lo statunitense Tommy Paul (dopo il bye al 1° turno).

Zverev-Jarry, Atp Roma 2024: dove vedere la finale in tv e streaming gratis

Zverev-Jarry è in programma oggi domenica 19 maggio, come terzo match sul Campo Centrale, non prima delle ore 17.00 (al termine della finale di doppio femminile). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). In quest'occasione è possibile vederla in chiaro anche su Rai2 e online su RaiPlay.

Da questa stagione, durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass (se connessi alla rete internet) ogni abbonato può accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

I precedenti tra Zverev e Jarry

Pechino 2023 - Cemento - Quarti di finale - ZVEREV b. Jarry 6-1 6-7(5) 6-3

Halle 2023 - Erba - Quarti di finale - ZVEREV b. Jarry 7-5 6-3

Ginevra 2023 - Terra battuta - Semifinale - JARRY b. Zverev 7-6(3) 6-3

Amburgo 2019 - Terra battuta - Primo turno - ZVEREV b. Jarry 6-4 6-2

Ginevra 2019 - Terra battuta - Finale - ZVEREV b. Jarry 6-3 3-6 7-6(8)

Barcellona 2019 - Terra battuta - Secondo turno - JARRY b. Zverev 3-6 7-5 7-6(5)

VIDEO HIGHLIGHTS delle varie sfide