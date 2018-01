Roma, Florenzi: piccolo Callejon o grande terzino?

L’infortunio dell’argentino, che sicuramente complica i piani offensivi di mister Eusebio Di Francesco, rappresenta una spinta ulteriore per il già preventivato spostamento dinel terzetto offensivo (probabilmente completato daal centro ea sinistra). Da questa situazione trae nuova linfa il solito enigma che va ormai avanti da anni:

La doppia invenzione di Rudi Garcia

Esclusi i primi anni da centrocampista, nelle ultime stagioni Alessandro Florenzi è stato impiegato da terzino destro (soprattutto) o da esterno offensivo del tridente.

Il passaggio da centrocampista ad esterno alto lo si deve ad un’intuizione di Mister Garcia che, nella stagione 2013/2014, sceglieva il giocatore per completare il tridente offensivo composto da capitan Totti (centrale) e Gervinho (a sinistra). Il calciatore oltre a garantire equilibrio, assicurava alla squadra un numero di goal e assist discreto. La stagione, infatti, si concludeva con 6 goal e 7 assist. Al termine della stessa, però, il mister individuava l’esterno destro offensivo come ruolo da rafforzare per puntare allo scudetto.

A parere dell’allenatore, infatti, sebbene Florenzi ricoprisse quella posizione in modo egregio, non garantiva all’attacco la necessaria incisività ed imprevedibilità quando le squadre avversarie, come spesso accadeva, si schiacciavano davanti alla propria porta. In effetti, il giocatore ha sempre evidenziato di trovarsi maggiormente a suo agio in presenza di ampi spazi che gli possano consentire di effettuare i suoi eccellenti inserimenti senza palla. Inoltre, il mister individuava alcune difficoltà del calciatore, data la sua esile struttura fisica, nel giocare spalle alla porta. In base a queste considerazioni, Walter Sabatini decideva di investire una somma elevatissima per regalare all’allenatore Manuel Iturbe (la bontà della operazione è poi storia nota).

Il 25 novembre 2014 la vita calcistica di Florenzi cambia nuovamente. Nel match di Champions contro il CSKA Mosca, mister Rudi Garcia, trovatosi a far fronte ad uno stato di emergenza in difesa, per la contemporanea defezione di Maicon e Torosidis, lo reinventava come terzino destro. Il giocatore rispondeva in modo positivo sfoderando una prestazione da 7 in pagella. Da quella partita, il tecnico francese garantiva al giocatore la titolarità nella difesa della Roma. Giocando qualche metro più indietro, Florenzi, tralasciando alcune defezioni difensive, mostrava di sentirsi a suo agio nel partire da più lontano, con più campo davanti per prendere velocità. Non sono casuali, infatti, i bellissimi goal messi a segno in trasferta con il Sassuolo e in casa contro il Genova (dopo, appunto, notevoli progressioni).

L’investitura di De Rossi: “Florenzi può diventare il terzino più forte in circolazione”

Le prestazioni di Florenzi come terzino destro nel tempo sono costantemente migliorate. In particolare, insieme a Mohamed Salah, acquistato dalla Roma per avere un attaccante esterno da goal, ha formato una catena di destra decisamente temibile per le squadre avversarie.

La consacrazione del giocatore nel “suo” nuovo ruolo è arrivata nella partita di Champions contro il Barcellona, match in cui lo stesso siglava uno storico goal da centrocampo. Al termine di quella partita, Daniele De Rossi, intervistato da Mediaset Premium, si sbilanciava dicendo “questo è un ragazzo che se è aiutato in questo ruolo diventerà il più forte in circolazione”. Per raggiungere tale obiettivo, però, il giocatore mostrava di avere margini di miglioramento non in fase offensiva, dove si dispiegava alla perfezione, bensì in quella difensiva.

Luciano Spalletti: “Florenzi è un tre e mezzo”

Con l’esonero di mister Garcia ed il ritorno in panchina di Luciano Spalletti l’enigma sul ruolo di Florenzi si ripresentava nuovamente. Il mister nella sua prima conferenza stampa, alla domanda se il giocatore fosse più un numero 2 o un numero 7, rispondeva “per me è un tre e mezzo. Ha fatto tanti ruoli e giocato sempre bene”. Nonostante la solita risposta ad effetto (priva di contenuti) del mister, i fatti diranno che con Luciano Spalletti in panchina Florenzi verrà impiegato quasi esclusivamente da terzino concludendo la stagione 2015/2016 con il suo record di marcature in campionato (7 goal). Anche nella stagione 2016/2017, che per via delle due operazioni al ginocchio sarà per il giocatore assai breve, lo stesso veniva impiegato da mister Spalletti quasi esclusivamente come terzino destro.