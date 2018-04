Hamsik omaggia Diego Maradona col suo record (video)

Bel gesto quello di Marek Hamsik, capitano del Napoli e della nazionale slovacca, che attraverso il suo profilo Instagram, ha omaggiato con la sua maglietta autografata, Diego Armando Maradona, “el pibe de Oro” il calciatore più amato di sempre dai tifosi azzurri. Ricordiamo che Hamsik in questa stagione ha superato, in classifica, il record di Maradona, superandolo a 119 reti, fissandosi al primo posto dei goleador della storia azzurra. Dalla voce, Hamsik, appare un po’ ansioso, condizionato, ed emozionato, nel dover consegnare la sua casacca azzurra con l’intoccabile numero 17 al più forte calciatore della storia del calcio, con tutti i suoi problemi e tormenti avuti in precedenza. Ora, si aspetta la risposta di Maradona, appena diventato nonno, che ha sempre apprezzato Hamsik, ed ogni tanto segue la squadra, dando anche le sue considerazioni ad ogni partita. Intanto, Napoli, si aspetta un risveglio di Hamsik, che non segna da un bel po’, dovette uscire con il Genoa per problemi ad una coscia, e col Sassuolo, entrato nell’ultimo quarto d’ora non incise per i 3 punti tanto sperati. Può darsi che questo suo pensiero per l’intoccabile numero 10 argentino, possa stimolarlo, e portare il Napoli alla vittoria contro il Chievo Verona, per restare sulla scia della Juventus, lontana quattro punti in classifica.